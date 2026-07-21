Fondul de fonduri de capital de risc din PNRR a alocat 380 mil. € către 20 de fonduri de private equity și venture capital. 123 mil. € au fost deja investite, inclusiv în companii de AI și tehnologie

Comitetul de investiții al așa-numitului Fond al fondurilor de capital de risc (REF) a finalizat alocarea celor 380 de milioane de euro care vor finanța, în regim de investiție private equity și venture capital, transporturile, inovația și cercetarea & dezvoltarea din România, potrivit unui comunicat al Ministerului Investițiilor și Fondurilor Europene (MIPE) și unui răspuns la o solicitare a CursDeGuvernare.ro .

Astfel, 20 de fonduri de venture capital, private equity și infrastructură au fost sau urmează să fie (ultima decizie de alocare a fost luată în iunie 2026) capitalizate cu 380 de milioane de euro, bani din PNRR.

Conform MIPE, Fondul de fonduri de capital de risc (funds of funds – eng.) are ca scop sprijinirea creșterii economice prin facilitarea accesului la capital de risc pentru start-up-uri și IMM-uri inovatoare, contribuind la dezvoltarea antreprenoriatului. Capitalizarea fondurilor vine în contextul demersurilor Ministerului de Finanțe pentru schimbarea modelului de creștere economică, prin mutarea accentului către investiții și în special către investiții private.

Fondul va fi unul din trei piloni ai arhitecturii de sprijin pentru industria locală de private equity și venture capital – Cele 20 de fonduri de investiții capitalizate prin PNRR

Încercarea autorităților vizează dezvoltarea ecosistemului de private equity românesc în ideea în care acesta va începe să joace un rol economic major în următorii ani, prin stimularea investițiilor inovative. Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a anunțat de altfel că ministerul de resort pregătește un memorandum pentru inițierea unui fond de fonduri dedicat investițiilor în economia locală, memorandum ce presupune administrarea fondului de către European Investment Fund (EIF), cu Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) ca principal investitor, dar și cu perspectiva alăturării BERD și altor instituții financiare internaționale (IFI) ca investitori.

După aprobarea memorandumului în guvern, se va semna un memorandum de înțelegere între BID și EIF și mai multe acorduri de finanțare, capitalizare și pe principiile realizării investițiilor.

Printre cele 20 de fonduri finanțate cu focus principal pe România se numără:

1. GapMinder II,

2. Morphosis II,

3. Booster Capital,

4. Early Game Ventures II,

5. Mozaik II,

6. BoldMind,

7. Sparking Capital II și

8. Altamira,

precum și actori regionali care includ alocări specifice pentru România, printre care,

9. AMC V,

10. Innova/7,

11. BrightCap II,

12. Evolving Europe II,

13. PCP SEE II,

14. CEECAT Capital III,

15. LAUNCHub III,

16. Eleven IV,

17. BlackPeak Capital SEE II,

18. F1M Renewables Growth Fund,

19. Taaleri SolarWind III și

20. Taaleri SolarWind III CEE.

123 mil. € au fost deja investite – Printre companiile finanțate se numără Supermarket La Cocoș, școala internațională Mark Twain și mai multe companiii inovatoare

Apelul destinat expresiilor de interes pentru fonduri s-a încheiat la 31 decembrie 2025, fiind primite 63 de cereri de interes, dintre care 20 au fost aprobate de către Comitetul de Investiții REF și 43 de cereri au fost respinse.

”Evaluarea propunerilor a avut în vedere documentația depusă de administratorii de fonduri, strategia investițională, capacitatea de atragere a capitalului privat, experiența echipei de management și obiectivele de politică publică urmărite prin REF”, arată MIPE în răspunsul către CursDeGuvernare.ro .

De notat că, până la final de 2025, aproximativ 123 milioane de euro e suma efectiv investită, iar o parte din investițiile realizate prin fonduri au vizat între altele, companii și beneficiari finali precum:

Medicales,

Cognisync Tech,

Pentra Solutions,

The Cat Health Company,

Dikta Inc,

Genezio,

EMI Equipment,

Fastnet/Netopia,

Mark Twain International Education,

Supermarket La Cocoș,

5 to go Coffee,

Bisbags,

Playsafeid,

Servo AI,

Embryos Fertility Clinic,

DV Technology,

Etiq AI,

Martech,

Voicepatrol,

Silgimar Prod,

YOX România, AI Vision și

Servopedia.

Facilitatea include un mecanism de „recuperare” a investiției, activat la exitul fondurilor de investiții din companii – Banii rămân în circuit și finanțează alte IMM-uri și companii eligibile

De notat că facilitatea de investiții include un așa-zis mecanism de „recuperare” a banilor, care funcționează pe principiul unui ”circuit financiar de tip revolving, specific instrumentelor financiare susținute din fonduri europene”, conform MIPE.

”În urma exitului realizat de Morphosis Capital Fund II din compania Supermarket La Cocoș, capitalul investit și eventualele randamente generate la nivelul instrumentului financiar nu sunt utilizate pentru cheltuieli curente ale bugetului de stat, ci rămân în circuitul instrumentului financiar, în conformitate cu prevederile contractuale și regulile aplicabile REF și instrumentelor financiare susținute prin PNRR și InvestEU. Fondul de private equity Morphosis Capital Fund II, împreună cu alți investitori instituționali, inclusiv BERD și CEECAT Capital, a participat la investiția în rețeaua La Cocoș, iar ulterior participația deținută de consorțiul de investitori a fost transferată către Schwarz Group, proprietarul Lidl și Kaufland.

Resursele financiare recuperate pot fi reutilizate pentru noi investiții în IMM-uri și companii eligibile, conform mecanismului revolving aplicabil instrumentelor financiare, contribuind astfel la sustenabilitatea pe termen lung a ecosistemului de capital de risc din România”, explică MIPE.

Ministerul mai arată că mecanismul asigură ”utilizarea eficientă a resurselor financiare, prin reinvestirea sumelor recuperate în urma investițiilor de succes (…) consolidând astfel impactul pe termen lung al fondului în economie”.

Nazare: Discuții ”constructive” cu administratorii fondurilor Pilon II pentru investiții în fonduri de private equity

Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a mai spus în luna mai, în cadrul unui eveniment ROPEA, că au existat discuții constructive cu administratorii fondurilor de pensii private Pilon II în vederea creșterii contribuției capitalului acumulat în aceste fonduri de private equity și venture capital la creșterea economiei, prin investiții în fonduri de capital de risc care să investească mai departe în dezvoltarea companiilor din economia reală.

”Pe partea cererii locale pentru aceste structuri, am purtat de asemenea discuții constructive cu administratorii fondurilor de pensii și cu Autoritatea de Supraveghere Financiară. Aceste discuții urmează unei creșteri recente a limitei aplicabile investițiilor în fonduri de private equity în care statul este de asemenea investitor, fie direct, fie indirect, inclusiv prin BID. Aceasta este, în opinia noastră, un aranjament avantajos pentru toți”, a spus Alexandru Nazare.

Acesta a mai afirmat că fondurile locale de pensii au nevoie de diversificare, iar având în vedere natura pe termen lung a orizontului lor, acesta este un punct de plecare solid.

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