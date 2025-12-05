Premierul Ilie Bolojan: Alimentarea cu apă a localităților din Prahova se reia vineri seara. Responsabilii crizei trebuie identificați până miercuri

Este foarte posibil ca de vineri seară să înceapă alimentarea cu apă în localitățile din Prahova afectate de golirea barajului de la Paltinu, a anunțat premierul Ilie Bolojan, într-o conferință de presă. Apa va ajunge treptat la robinetele locuitorilor afectați, dar nu va putea fi consumată până când Direcția Județeană de Sănătate Publică nu emite avizul de conformitatea cu standardele de calitate în vigoare pentru apa potabilă.



„Am convenit ca în această după-amiază să fie convocat comitetul care să aprobe reluarea alimentării cu apă și foarte posibil din această seară alimentarea cu apă va începe să fie asigurată. Nu se va vedea la toate locuințele imediat, ci va fi asigurată treptat. Asta înseamnă că în ședința de Guvern am mandatat reprezentanții Ministerului Sănătății, Direcției de Sănătate Publică, Ministerului Mediului, Ministerului de Interne, Inspectoratului de Urgență să voteze pentru această reluare, să susțină autoritățile din Prahova, în așa fel încât cât mai repede posibil oamenii, companiile să aibă acces la apă”, a declarat premierul.

Prim-ministrul a avertizat că e nevoie de cel puțin 72 de ore pentru a se putea garanta că apa este potabilă.

„Dat fiind faptul că oamenii de câteva zile nu au apă, de aceea am mandatat reprezentanții ministerelor să susțină reconectarea cât mai rapid a locuințelor la apă, avertizând cetățenii că nu există deci garanția că această apă este potabilă. Faptul că au acces la apă pentru spălat, la toalete, pentru a le funcționa instalațiile înseamnă un lucru foarte important și fiecare zi câștigată este importantă pentru oameni”, a explicat premierul.

Până miercuri vor fi identificați cei vinovați de producerea acestei crize a apei

Premierul a spus că nu are de gând să ceară demisia ministrului Mediului, Diana Buzoianu, dar i-a cerut să completeze raportul preliminar privind situația care a dus la problemele alimentării cu apă a locuitorilor din Prahova și Dâmbovița, raport finalizat vineri, astfel încât până cel târziu miercuri să fie identificați responsabilii.

„În raportul preliminar pe care doamna ministru mi l-a prezentat astăzi nu apăreau date legate de responsabilitatea Exploatare Sistem Zonal Prahova și i-am solicitat ca până la începutul săptămânii viitoare să completeze acest raport în așa fel încât cel mai târziu miercuri să vă putem spune cu exactitate ce trebuie făcut ca astfel de lucruri să nu se mai întâmple și cine sunt responsabili. Dacă totuși ai luat niște decizii care au avut niște costuri majore, trebuie să răspunzi pentru ele și nu trebuie să fugi niciodată de răspundere, dar pentru asta trebuie să ai și puțină demnitate să-ți asumi erorile și vedem din păcate ce se întâmplă”, a explicat Ilie Bolojan.

Acesta a acuzat că, inițial, operatorul Exploatare Sistem Zonal Prahova nu a dat acces la toate datele, lucru rezolvat mai târziu.

„Dar astăzi nu e timp să schimbăm caii în mijlocul apei. Astăzi trebuie să rezolvăm problemele, pentru ca alimentarea cu apă să revină în condiții cât de cât normale și după aceea, într-adevăr, trebuie să luăm măsuri în așa fel încât să simplificăm lucrurile și să facem o regulă cât se poate de clară. Și în mod evident cei care au această responsabilitate trebuie să răspundă pentru prejudiciile create, pentru că nu sunt doar prejudicii financiare. Gândiți-vă ce prejudicii au avut oamenii”, a mai premierul.

Prefectura Prahova: Restricţii de utilizare până când DSP va emite aviz sanitar

Autorităţile din judeţul Prahova au anunțat că se fac demersuri pentru reluarea furnizării apei în cele 14 localităţi, dar a avertizat că apa din sistemul furnizorului Hidro Prahova va avea restricţii de utilizare până când Direcţia de Sănătate Publică (DSP) va emite aviz sanitar care să arate că poate fi consumată.

Probe de apă sunt luate din mai multe puncte pentru a fi analizate, scopul fiind „obţinerea unor rezultate complete, care să permită evaluarea corectă a calităţii apei înainte de introducerea în sistemul de distribuţie”.

Peste 107.000 de oameni din 13 localităţi ale judeţului Prahova şi un oraş din municipiul Dâmboviţa nu primesc de o săptămână apă potabilă după ce acţiunea de golire a barajului Paltinu pentru realizarea unor lucrări de decolmatare, coroborată cu ploile torenţiale de săptămâna trecută, a dus la ridicarea turbidităţii apei în aşa măsură încât aceasta nu a mai putut fi tratată.

