Aliații occidentali ai Ucrainei au anunțat noile pachete de ajutor militar pentru 2026 – Volodimir Zelenski cere urgentarea livrărilor

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat, miercuri seară, după reuniunea de la Berlin a Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei, că țara sa va primi noi pachete de asistență militară anul acesta. Acestea includ finanțare pentru drone, apărare aeriană și logistică.

Grupul de Contact pentru Apărarea Ucrainei este o alianță formată din 57 de țări (toate cele 32 de state membre ale NATO și alte 25 de țări) plus Uniunea Europeană, care sprijină apărarea Ucrainei prin trimiterea de echipament militar ca răspuns la invazia rusă din 2022.

Într-o postare pe Telegram, Zelenski a transmis că deja cinci țări partenere au confirmat contribuții la Lista cerințelor prioritare pentru Ucraina (PURL) a NATO, scrie Kyiv Post.

Norvegia va aloca peste 500 de milioane de dolari pentru drone destinate brigăzilor ucrainene și încă 150 de milioane de dolari pentru logistică, în timp ce Olanda va furniza peste 200 de milioane de euro (236 de milioane de dolari) pentru achiziționarea de drone.

Belgia va contribui cu fonduri pentru obuze de artilerie și apărare aeriană, în timp ce Marea Britanie și Germania vor continua eforturile de a furniza drone și de a dezvolta capacități de lovire la distanță mare.

Liderul de la Kiev a mulțumit, de asemenea, Spaniei pentru disponibilitatea sa de a colabora în cadrul programului SAFE al UE, care vizează extinderea producției comune de apărare.

El a menționat că partenerii Ucrainei au recunoscut reziliența brigăzilor ucrainene pe câmpul de luptă. „Partenerii au remarcat pozițiile puternice ale Ucrainei pe câmpul de luptă – sunt recunoscător fiecăreia dintre brigăzile noastre de luptă pentru acest lucru”, a scris Zelenski, pe Telegram.

„Există, de asemenea, o înțelegere clară a nevoilor noastre în materie de apărare aeriană și producție comună de arme. Principalul lucru este ca fiecare angajament anunțat să fie îndeplinit integral și în timp util”, a adăugat el.

Germania a promis un ajutor consistent

Reuniunea Grupului de Contact pentru apărarea Ucrainei s-a concentrat pe angajamentele dezvăluite anterior, inclusiv pachetul Germaniei de 4 miliarde de euro (4,7 miliarde de dolari) cu sute de rachete pentru sistemele Patriot și sisteme IRIS-T, precum și pachetul de drone al Regatului Unit, „cel mai mare din istorie”, de peste 120.000 de unități, alături de muniție de artilerie.

Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a declarat că sistemele – menite să consolideze apărarea aeriană, prioritatea principală a Ucrainei – vor sosi în următorii ani, în timp ce ministrul ucrainean al apărării, Mihailo Fedorov, a precizat că livrările de rachete Patriot sunt așteptate între 2027 și 2029.

În aceeași zi, Raytheon a obținut un contract în valoare de 3,7 miliarde de dolari, finanțat de Germania, pentru producerea de rachete PAC-2 GEM-T destinate Ucrainei.

***