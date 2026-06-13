Aliații NATO vor să îi ofere comandantului suprem al forțelor din Europa mai multă libertate pentru a doborî drone

Statele membre NATO intenționează să îi acorde comandantului suprem al forțelor aliate din Europa o libertate mai mare de acțiune în interceptarea și doborârea dronelor, până la summitul liderilor Alianței programat pentru luna viitoare, la Ankara, potrivit a doi diplomați NATO și unui oficial al Alianței citați de Politico.

Țările NATO se confruntă cu un număr tot mai mare de amenințări aeriene, inclusiv roiuri de drone care au pătruns în spațiul aerian al Poloniei și României, încălcări ale spațiului aerian în Estonia și apariția unor drone suspecte deasupra Letoniei. Aceste incidente au provocat pagube și răniți și au generat tensiuni politice în statele de pe Flancul Estic.

După mai multe luni de negocieri, aliații sunt așteptați să aprobe o nouă propunere până la summitul din 7-8 iulie, care i-ar oferi comandantului suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), generalul american Alexus Grynkewich (foto stânga), atribuții sporite pentru a răspunde acestor amenințări, au declarat diplomații și oficialul NATO.

În prezent, statele membre stabilesc regulile privind modul și locul în care pot fi utilizate anumite sisteme de armament naționale. Potrivit noii propuneri, Grynkewich ar beneficia de o flexibilitate mai mare în redistribuirea capabilităților militare pe teritoriul Alianței și în stabilirea nivelurilor de alertă pentru sistemele de apărare, fără a mai fi necesară aprobarea formală a fiecărui stat, au precizat oficialii.

Propunerea prevede, de asemenea, integrarea oficială a sistemelor NATO de apărare antiaeriană și antirachetă în misiunile de poliție aeriană desfășurate cu avioane de luptă pe Flancul Estic și în alte regiuni, acestea urmând să fie utilizate în misiuni de apărare aeriană.

Mai mulți aliați NATO susțin de mult timp că așa-numitele „restricții naționale” privind utilizarea propriilor capabilități militare creează un mozaic de reguli diferite în cadrul Alianței și limitează capacitatea comandantului suprem de a reacționa rapid pentru neutralizarea amenințărilor aeriene.

Statele membre discută despre eliminarea acestor restricții încă din luna octombrie, pe fondul intensificării incursiunilor dronelor. Totodată, lansarea de rachete balistice iraniene către Turcia, la începutul acestui an, a amplificat urgența adoptării unei abordări comune la nivelul întregii Alianțe, a declarat oficialul NATO.

„Statele membre apelează întotdeauna la NATO atunci când o dronă pătrunde în spațiul lor aerian”, a spus oficialul, adăugând însă că Alianța „are nevoie și ca statele membre să își facă partea lor”, renunțând la restricțiile naționale.

Potrivit aceluiași oficial, generalul Alexus Grynkewich și-a prezentat, la începutul acestui an, propunerile privind sporirea flexibilității în fața celor 32 de ambasadori ai statelor membre NATO.

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