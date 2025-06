Alexandru Petre – Druid AI: US Air Force și Ministerul Finanțelor din Polonia, printre clienții companiei tehnologice românești Druid AI

Cei mai mari clienți ai companii tehnologice românești Druid AI sunt din sectorul bancar, de sănătate și public, printre aceștia numărându-se US Air Force și Ministerul Finanțelor din Polonia, a declarat Alexandru Petre, CEE Sales Director în cadrul companiei.

Declarațiile au fost făcute în cadrul Conferinței CDG ”Economia românească a tehnologiilor de top: adecvarea companiilor la trendurile globale – atu-uri și oportunități”, organizată în 17 iunie de CursdeGuvernare.ro , la Parlamentul României – Comisia de industrii și servicii din Camera Deputaților – înregistrarea integrală poate fi văzută AICI-LINK.

”Druid este agnostic. Nu există o industrie în care să poți spune că Druid nu poate activa. Sigur că fiecare industrie va avea un anumit return-on-investment (rentabilitatea investiției, n.r.). Industriile pe care noi le impactăm sunt sănătate, banking, sectorul public – aș zice top trei -, dar avem clienți din zona de imobiliare, construcții, legal. În sectorul public, spre exemplu, suntem onorați că US Air Force este clientul nostru. Acolo este un proiect interesant. Acolo avem o bază de cunoștințe securizate offline și complet on premise. Ne mândrim a fi una dintre cele mai bune platforme din punct de vedere al securității. Motivele pentru care acest lucru s-a întâmplat este acest client, pe care noi îl avem de aproape patru ani. Ne-au sunat pe fix. Un client recent este Ministerul Finanțelor din Polonia. Acolo noi am construit un asistent vocal care răspunde contribuabililor. Una dintre diferențele pe care le putem vedea între România și Polonia este că poate ei au înțeles un pic mai devreme decât noi că ce îți dă cu adevărat drive să poți avansa ca țară este să-ți asculți cetățeanul, să-i răspunzi la întrebare, să nu se frustreze că vrea să depună actele pentru casă, să înțeleagă că are o soluție digitală, dar ca să o poată accesa trebuie să își deschidă contul fizic”, a declarat Alexandru Petre.

Druid AI este un unicorn românesc, fondat în 2018 de Liviu Drăgan, dezvoltat în București, specializat în asistenți virtuali inteligenți pentru companii (customer support, HR, vânzări etc.).

Compania va lansa în toamnă o soluție pentru IMM-uri

Druid deservește în principal companii mari și foarte mari, însă plănuiește și lansarea unei soluții pentru companii mai mici.

”Pe zona de IMM-uri și mici, în septembrie vom lansa un marketplace. Noi am realizat că tehnologia noastră poate fi replicată și utilizată într-o formă structurată și de companii mici și medii. Diferența întotdeauna va fi de preț. Este întotdeauna o presiune pe preț și presiunea pe preț în zona AI va fi tot mai mare. Noi ca și companie, începând din trimestrul al treilea al acestui an vom avea un focus dedicat pentru zona aceasta”, a precizat Petre.

Cele mai importante declarații ale lui Alexandru Petre:

România este cu adevărat un loc unde întâlnim competență, dar în același timp întâlnim și lipsă de materializare a ceea ce avem. Deși vorbeam despre analfabetism mai devreme, 94% din populație, adică 17,8 milioane, folosesc internetul în 2025, astăzi.

Zece ani am lucrat în bancă, de la retail, large corporate, zona de petrol și energie. În zona de petrol și energie foloseam zilnic 12 aplicații.

Noi (Druid, n.r.) oferim ocazia companiilor precum bănci, sănătate, sectorul public să putem folosi sisteme vechi, să putem folosi sisteme care sunt necesare. Avem sentimentul că știm ce avem de făcut, dar din diverse motive nu putem ajunge unde ne propunem. Asta ne poate aduce tehnologia. Să ne creeze contextul concret pentru a realiza lucruri.

Intrăm într-o eră a competitivității și a competenței. Dacă foarte mulți ani lucrurile au funcționat cum au funcționat, dinamica cu care lumea se mișcă ne impactează activ pe fiecare dintre noi. Suntem în 2025 și cineva ne spunea acum doi anii că un asistent AI va putea să raționeze întregul proces și să poată să răspundă și să finalizeze o acțiune cu zero impact uman de sute de mii de ori pentru o companie am fi spus că este imposibil.

Ce tip de clienți aveți?

Druid este agnostic. Nu există o industrie în care să poți spune că Druid nu poate activa. Sigur că fiecare industrie va avea un anumit return-on-investment (rentabilitatea investiției, n.r.). Industriile pe care noi le impactăm sunt sănătate, banking, sectorul public – aș zice top trei -, dar avem clienți din zona de imobiliare, construcții, legal.

În sectorul public, spre exemplu, suntem onorați că US Air Force este clientul nostru. Acolo este un proiect interesant. Acolo avem o bază de cunoștințe securizate offline și complet on premise. Ne mândrim a fi una dintre cele mai bune platforme din punct de vedere al securității. Motivele pentru care acest lucru s-a întâmplat este acest client, pe care noi îl avem de aproape patru ani. Ne-au sunat pe fix.

Un client recent este Ministerul Finanțelor din Polonia. Acolo noi am construit un asistent vocal care răspunde contribuabililor. Una dintre diferențele pe care le putem vedea între România și Polonia este că poate ei au înțeles un pic mai devreme decât noi că ce îți dă cu adevărat drive să poți avansa ca țară este să-ți asculți cetățeanul, să-i răspunzi la întrebare, să nu se frustreze că vrea să depună actele pentru casă, să înțeleagă că are o soluție digitală, dar ca să o poată accesa trebuie să își deschidă contul fizic.

IMM-urile pot folosi această soluție? Este rentabilă?

Druid este construit în principal ca o platformă în general pentru companii mari și foarte mari. Pe zona de IMM-uri și mici, în septembrie vom lansa un marketplace. Noi am realizat că tehnologia noastră poate fi replicată și utilizată înt-o formă structurată și de companii mici și medii. Diferența întotdeauna va fi de preț. Este întotdeauna o presiune pe preț și presiunea pe preț în zona AI va fi tot mai mare. Noi ca și companie, începând din trimestrul al treilea al acestui an vom avea un focus dedicat pentru zona aceasta.

Cum abordați problema cu etica AI?

Pe zona de etică este compliant cu legea AI Act.

Piața AI se modifică foarte mult, inclusiv în UE, unde cadrul legislativ și birocrația ne limitează din punct de vedere al avansării tehnologiei. Vedem că DeepSeek poate face de zece ori mai ieftin ceea ce noi știam deja era status quo. SUA sunt dedicate să investească tot mai mult în AI. În cinci ani de acum AI va fi în tot. Suntem de multe ori într-o situație de adapt or die (adaptează-te sau mori, n.r.), să înțelegem că tehnologia trebuie să o folosim în interesul nostru.

Părerea mea e că AI Act va deveni pentru Europa bifa de la Twitter. O companie mare va dori să o aibă.

Conferința s-a desfășurat la Parlament, la Comisia de Industrii a Camerei deputaților:

Partener instituțional:

Comisia pentru Industrii și servicii – Camera Deputaților, Parlamentul României

Parteneri:

eMAG

AmCham România

Zitec

Essensys

Asociația Cronica Europeană

***