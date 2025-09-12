Ministrul Finanțelor, vizită de lucru la Washington: Aliniem obiectivele de investiții ale României cu interesele și resursele marilor instituții financiare – Vrem să atragem investitori în energie, infrastructură, tehnologie

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, efectuează o vizită de lucru la Washington (SUA), în perioada 11-13 septembrie 2025, pentru a consolida dialogul economic şi financiar cu partenerii americani şi a atrage noi investitori în sectoare-cheie pentru România, precum energie, infrastructură sau tehnologie.

“Vizita la Washington D.C. are o miză strategică, fiind un pas esenţial în cultivarea unor relaţii solide cu administraţia americană şi cu principalii actori financiari de pe Wall Street. Prin acest dialog direct şi substanţial, ne propunem să prezentăm oportunităţile de investiţii şi să consolidăm încrederea partenerilor noştri americani. Atragerea de investiţii pe termen lung şi consolidarea cooperării economice bilaterale sunt piloni fundamentali pentru dezvoltarea durabilă a ţării noastre. Suntem încrezători că această misiune va deschide noi căi de finanţare şi va contribui la creşterea economică a României”, a subliniat Alexandru Nazare, într-un comunicat citat de Agerpres.

Guvernul vrea să extindă parteneriatul economic cu SUA

“Am demarat un program intens de întâlniri în Statele Unite ale Americii zilele acestea, pentru alinierea obiectivelor strategice de investiții ale României cu agenda marilor finanțatori și a unor instituții americane importante. Agenda vizitei în SUA include întâlniri cu reprezentanți ai mediului financiar-bancar american și cu mari finanțatori interesați de oportunitățile din România. De asemenea, voi avea discuții cu instituții – cheie, precum Departamentul de Comerț al SUA, de unde România poate atrage resurse importante pentru investiții și dezvoltare. Consolidarea dialogului economic și financiar cu partenerii americani este esențială, iar cultivarea unor relații solide cu noua administrație de la Washington are o importanță strategică pentru România, pentru întărirea cooperării bilaterale și atragerea de investiții pe termen lung” , a mai scris Alexandru Nazare pe pagina sa de Facebook.

Potrivit comunicatului Ministerului Finanţelor, obiectivul principal al acestor întâlniri este alinierea obiectivelor strategice de investiţii ale României cu interesele şi resursele marilor instituţii financiare.



“Întărirea parteneriatului economic cu Statele Unite este crucială pentru securitatea României pe termen lung, iar vizita ministrului Nazare subliniază importanţa strategică a cooperării bilaterale în contextul economic actual”, se menţionează în comunicatul citat.

