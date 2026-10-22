Alexandru Nazare: România trebuie să creeze instrumente financiare pentru internaţionalizarea companiilor româneşti în Ucraina

România trebuie să dezvolte instrumente de finanțare flexibile și predictibile pentru a sprijini extinderea companiilor românești pe piața ucraineană și în alte piețe din regiune, iar autoritățile trebuie să fie mai ambițioase în promovarea oportunităților de afaceri, a declarat joi ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, la o conferință dedicată reconstrucției Ucrainei.

„Trebuie să privim cu mult mai multă conștiinciozitate și să construim instrumente reale, cât mai bune, pentru internaționalizarea businessului românesc în Ucraina și nu numai”, a afirmat ministrul, subliniind că România trebuie să își schimbe abordarea în ceea ce privește sprijinirea companiilor autohtone pe piețele externe.

Nazare a amintit că România se apropie de 20 de ani de la aderarea la Uniunea Europeană, perioadă în care țara a trecut prin transformări semnificative, și a pledat pentru o implicare mai activă a autorităților în identificarea și valorificarea oportunităților economice din regiune.

„Trebuie să fim un pic mai ambițioși legat de modul în care promovăm și modul în care lucrăm împreună cu companiile românești pentru a identifica oportunități în regiune și nu numai. Și pentru asta trebuie create instrumente flexibile, trebuie finanțate predictibil aceste instrumente”, a declarat șeful Finanțelor.

În acest context, ministrul a evidențiat rolul Băncii de Investiții și Dezvoltare și al Exim Băncii Române (EximBank) în diversificarea soluțiilor de finanțare destinate mediului de afaceri. Potrivit acestuia, cele două instituții trebuie să dezvolte instrumente mai sofisticate și să mențină un dialog permanent cu firmele, pentru a identifica din timp oportunitățile de investiții și a interveni rapid.

„Dacă nu reușim să anticipăm aceste oportunități, de obicei, la momentul la care se întâmplă, deja suntem întârziați și suntem într-o permanentă recuperare”, a punctat Nazare, apreciind totodată contribuția organizațiilor de analiză strategică la identificarea proiectelor și la consolidarea cooperării economice regionale.

New Strategy Center organizează joi și vineri, la Romexpo, cea de-a treia ediție a conferinței internaționale „Rebuilding Ukraine: Security, Opportunities, Investment”, dedicată identificării proiectelor strategice și a oportunităților concrete de investiții pentru reconstrucția Ucrainei, precum și consolidării cooperării economice dintre România și țara vecină.

Printre temele abordate în cadrul evenimentului se numără infrastructura strategică și conectivitatea, transporturile și logistica, securitatea și apărarea, energia, agricultura și dezvoltarea durabilă, finanțarea reconstrucției, comerțul și investițiile, precum și rolul comunităților locale și regionale.

***