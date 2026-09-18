Alexandru Nazare participă la reuniunea ECOFIN de la Dublin. Pe agendă: inovația financiară și impactul AI asupra economiei

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, participă, în perioada 18–19 septembrie 2026, la Reuniunea informală a miniștrilor pentru afaceri economice și financiare ai UE (ECOFIN) și a guvernatorilor băncilor centrale, organizată la Dublin, de Președinția irlandeză a Consiliului Uniunii Europene.

Discuțiile vor aborda teme economice și financiare, în contextul transformărilor tehnologice și al evoluțiilor de pe piețele financiare.

Vineri, Alexandru Nazare va participa la sesiunea de lucru dedicată inovării în sectorul financiar și viitorului capitalului la nivel global.

„Această sesiune se va axa pe modurile în care schimbările tehnologice și inovația remodelează finanțele globale. Miniștrii vor discuta despre oportunitățile și provocările ridicate de acestea, precum și implicațiile asupra competitivității, rezilienței și creșterii economiei europene”, potrivit ministerului.

Sâmbătă, miniștrii de Finanțe din UE vor avea un schimb de opinii despre impactul pe care inteligența artificială îl are asupra economiei europene și societăților, având ca punct de plecare prezentarea susținută de Directorul General al Fondului Monetar Internațional, Kristalina Georgieva.

Această sesiune va include mai multe discuții tematice care vor avea loc pe grupuri de lucru, fiind urmate de un dialog mai larg cu toți participanții.

Bilaterală cu ministrul Finanțelor din Franța

În marja reuniunii ECOFIN informal, ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, va avea o întâlnire bilaterală cu omologul sau francez, Roland Lescure, pentru a discuta teme de interes comun de pe agenda europeană și despre situația economică a celor două țări.

„Franța susține activ la nivel european accelerarea Uniunii Economiilor și Investițiilor, aprofundarea piețelor de capital și mobilizarea capitalului privat pentru finanțarea companiilor și a investițiilor, dosare importante și pentru România”, transmite ministerul.

Discuțiile vor viza modul în care cele două state pot coopera mai strâns pe agenda de competitivitate a UE, precum și pe tema consolidării finanțelor publice, într-un context în care „atât România, cât și Franța urmăresc reducerea dezechilibrelor fără a afecta investițiile și perspectivele de creștere economică.”

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