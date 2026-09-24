Ministrul Nazare, după ce leul a atins un nou minim istoric și dobânzile au trecut de 7,5%: „Cu cât rezolvăm mai repede ecuația de stabilitate, cu atât controlăm costurile de finanțare”

Deprecierea leului și creșterea costurilor de finanțare ale statului reflectă atât incertitudinile interne, cât și evoluțiile externe și deciziile investitorilor, a declarat, joi, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. El a susținut că reducerea incertitudinii politice și restabilirea stabilității sunt importante nu doar pentru cursul de schimb, ci și pentru temperarea dobânzilor la care România se împrumută, în condițiile în care randamentele obligațiunilor de stat pe 10 ani au trecut joi de 7,5%, iar cursul leului a atins un nou minim istoric în raport cu euro.

Nazare a explicat că evoluția leului din ultimele luni nu poate fi pusă pe seama unui singur factor, întrucât perioada în care România a funcționat cu un guvern interimar a coincis cu mai multe episoade de volatilitate determinate atât de contextul intern, cât și de cel extern și de repoziționarea unor investitori. Obiectivul autorităților este ca problema stabilității să fie rezolvată cât mai rapid, astfel încât unul dintre principalele elemente de incertitudine urmărite de piețe să dispară.

„Au fost, în cursul acestor patru luni de zile în care am funcționat cu guvern interimar, mai multe astfel de momente, care țin și de cauze interne, și de cauze externe, de decizia unor investitori. Ce sperăm este ca, în cel mai scurt timp, problema care se leagă de stabilitate să fie o problemă pe care România să anunțe că a rezolvat-o”, a declarat ministrul Finanțelor.

Dobânzile de peste 7% pun presiune pe buget

De notat că creșterea dobânzilor la titlurile de stat reprezintă o presiune suplimentară asupra finanțelor publice, generând cheltuieli mai mari cu dobânzile pentru datoria cu dobânzi variabile. Întrebat dacă dobânzile de peste 7% pentru obligațiunile României ar putea pune în pericol plata pensiilor și salariilor, Nazare a exclus un asemenea risc imediat, dar a atras atenția că majorarea costurilor de finanțare nu poate fi ignorată și se va reflecta în buget.

„Nu este un risc pentru pensii și salarii în acest moment, dar nici nu putem ignora faptul că ne cresc costurile de finanțare. Deci nu este un lucru ușor de dus și, bineînțeles, că se va vedea acest lucru. Creșterea costurilor de finanțare nu are doar cauze interne. Tot timpul are și cauze externe”, a spus ministrul.

Nazare a legat și în acest caz evoluția costurilor de împrumut de restabilirea stabilității politice, argumentând că reducerea incertitudinii ar putea contribui la temperarea presiunilor din piață.

„Cu cât mai repede vom reuși să rezolvăm ecuația de stabilitate, cu atât mai rapid vom putea să ținem sub control costurile de finanțare”, a afirmat Alexandru Nazare.

În paralel, ministrul a susținut că România intră în discuțiile cu agenția de rating Standard & Poor’s cu un argument mai solid decât în anii anteriori, respectiv convergența dintre ținta guvernamentală de deficit și estimările agențiilor. Potrivit acestuia, agențiile consideră realizabilă închiderea anului cu un deficit de 6,6% atât în termeni cash, cât și ESA.

„Avem de explicat probleme legate de instabilitate, dar, pe de altă parte, avem argumente puternice că execuția României este în traiectorie, că țintele stabilite pentru acest an de deficit de cash și ESA sunt ținte realizabile, pe care toate agențiile le recunosc ca atare. (…) În anii trecuți, diferențele între țintele noastre și țintele agențiilor erau semnificative. De această dată, agențiile au încredere că putem încheia anul la un deficit de 6,6% cash și ESA”, a spus Nazare.

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