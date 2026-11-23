Peste 1,2 milioane de români au beneficiat de Declarația Unică precompletată în 2026, primul an în care a fost introdusă această nouă funcționalitate, după cum a explicat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, la Summitul pentru Guvernanță Digitală organizat de Edge Institute la Palatul Cotroceni.

„Avem pentru prima oară o Declarație Unică precompletată în format PDF, care a fost utilizată de peste 1,2 milioane de români, într-un format mai simplu și ușor de folosit. Am primit mult feedback în această zonă de la utilizatori care au fost plăcut surprinși de faptul că este precompletată”, a declarat Alexandru Nazare.

Numărul românilor care au depus Declarația Unică a crescut semnificativ față de anul anterior, când numărul românilor care au depus formularul era de circa 950.000 de oameni.

Ministerul Finanțelor și ANAF au lansat în 2026 atât platforma eLicitații, cât și aplicația iBon. Prin platforma de licitații a fost digitalizat complet procesul de valorificare a bunurilor confiscate, iar noile bunuri ajung direct și în platformă, pentru a nu mai rămâne cu anii prin depozitele ANAF.

„Vorbim din 2021 de o platformă în care ANAF să poată vinde bunurile confiscate, acel celebru OLX al ANAF, care trebuia să fie gata de foarte mult timp. Platforma eLicitații este funcțională și am reușit să vindem în 2026 bunuri de peste 100 de milioane de lei.”

Tot în 2026 a fost lansată și aplicația iBon, prin care utilizatorii pot scana bonuri fiscale, iar în cazul suspiciunii de fraudă este declanșat un control antifraudă.

„Vă încurajez să o folosiți. Orice bon fiscal poate fi scanat, iar informația ajunge la noi. Dacă se dovedește a fi fals, antifrauda e sesizată și face control. Avem deja primele controale pe care antifrauda le-a făcut pornind de la sesizările din această aplicație.”

Pentru a putea accelera procesul de digitalizare, Ministerul Finanțelor și ANAF s-au confruntat în primă fază cu lipsa unei infrastructuri unitare. Aplicațiile și bazele de date nu erau nici măcar în aceeași platformă.

„De anul trecut am reușit să punem împreună 500 de baze de date și peste 500 de aplicații într-o singură platformă. Și acest lucru s-a întâmplat după foarte multe teste derulate în cursul acestei veri. Vorbim aici de infrastructura invizibilă de care avem nevoie pentru a putea face lucruri mai complexe.”

Una dintre soluțiile software la care lucrează ANAF are ca scop identificarea potențialelor fraude, mai ales în privința așa-numitei fraude carusel.

„Am avansat foarte mult în privința identificării unor filtre potrivite care să detecteze același pattern de fraudă. Mă refer în primul rând la frauda carusel. Și cu cât ne vom diversifica aceste filtre, cu atât aceste soluții software vor reuși să identifice mai multe cazuri deodată. Acest lucru se întâmplă și e un proces continuu. Deci filtrele se dezvoltă din ce în ce mai sofisticat și, după cum ați văzut, chestiune care nu ține neapărat de Ministerul Finanțelor, dar ANAF-ul anunță în mod concret și constant cazuri noi descoperite, inclusiv la rambursări de TVA.”

El a subliniat că partenerii internaționali, precum Fondul Monetar Internațional (FMI) sau Comisia Europeană, se uită „altfel” la activitatea ANAF, atunci când văd că există o altă dinamică.

„Deci reușim să îndeplinim un plan care a fost stabilit în cu totul alte condiții economice decât avem astăzi, înainte de războiul din Iran, înainte de criza de pe toate piețele importante, inclusiv cea generată de creșterea costurilor cu bondurile americane, și totuși reușim să îndeplinim planul, este un lucru important.

Și dacă privim un pic în perspectiva în care avem deja, și din datele publicate de INS, indicii serioase privind revenirea, acest lucru se va vedea mult mai bine în cursul anului 2027, unde noi proiectăm o creștere economică de 1,7%, Comisia tocmai a ieșit acum câteva zile cu 1,8%, deci cumva așteptările sunt aliniate și sunt pozitive în privința anului 2027.”

Noul portal ANAF va apărea în 2026

Contribuabilii vor vedea până la finalul anului 2026 o primă iterație a noului portal ANAF, iar în 2027 ar trebui să apară o aplicație pentru Spațiul Privat Virtual (SPV).

„Celebrul portal ANAF va fi ridicat, în sfârșit, într-o primă iterație, în cursul acestui an. N-am vrut să lansăm portalul fără să avem o interfață pentru noul SPV, iar acest lucru se va întâmpla de la prima iterație pe care o vom ridica. Apoi, portalul se va îmbunătăți, iar în 2027 vom avea în sfârșit o aplicație specială pentru SPV, care va simplifica mult interacțiunea contribuabililor cu spațiul privat virtual.”

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a anunțat în 2025 că ANAF dispunea de un software care integra 11 baze de date și utilizează inteligența artificială. Acum, Ministerul Finanțelor vrea să extindă aceste instrumente.

„Acum avem peste 1.000 de utilizatori și mergem spre 2.300 de utilizatori, să facem din aceste instrumente o chestiune uzuală și folosită de ANAF pentru a identifica mult mai bine zonele cu risc real, astfel încât să direcționăm resurse de control exact în zonele unde avem probleme. Mai sunt și alte aplicații pe care ANAF le pregătește, inclusiv cu inteligență artificială.”

Aplicațiile cu AI care sunt „în lucru” la ANAF ar trebui să fie lansate pe parcursul anului viitor, conform declarațiilor ministrului.

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