Ministrul Nazare s-a întâlnit cu ambasadorul SUA și cu șeful investițiilor guvernului american: discuții despre atragerea de capital american în energie, infrastructură și tehnologie

Ministrul interimar al Finanțelor s-a întâlnit luni cu Darryl Nirenberg, ambasadorul SUA la București și cu Directorul de Investiții DFC – U.S. International Development Finance Corporation, Conor Coleman, pentru discuții ce au vizat extinderea comerțului dintre SUA și România, promovarea investițiilor strategice și consolidarea cooperării economice dintre cele două țări.

Conor Coleman directorul departamentului de investiții al Corporației Internaționale pentru Finanțarea Dezvoltării din SUA (DFC), s-a întâlnit în aceste zile și cu președintele Nicușor Dan, pe lângă întâlnirile cu reprezentanți ai guvernului și parteneri-cheie.

”Am continuat, cu ambii interlocutori, dialogul continuu din ultimul an cu partenerii de la Washington, despre întărirea dimensiunii economice a parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite”, a transmis Nazare, printr-o postare pe Facebook.

Discuția a vizat atragerea de capital american în economia românească

DFC este divizia de investiții internaționale a Statelor Unite, prin care guvernul american susține investiții private în proiecte strategice din afara SUA, în domenii precum infrastructură, energie sau tehnologie.

”Am discutat atât cu reprezentantul DFC cât şi cu ambasadorul american la Bucureşti despre infrastructură strategică, energie, tehnologie, rolul Băncii de Investiții și Dezvoltare și soluții prin care putem atrage mai mult capital american în economia românească. Parteneriatul economic cu SUA este unul strategic şi un adevărat catalizator pentru investiții în sectoarele strategice ale economiei”, a mai transmis Nazare.

Ministrul a mai afirmat că, pentru ca toate aceste discuții să se traducă în rezultate concrete, România trebuie să rămână un partener serios și credibil.

”De aceea, stabilitatea și predictibilitatea fiscală, soluțiile inteligente de finanțare, proiectele bine pregătite și responsabilitatea în luarea deciziilor rămân prioritățile majore ale finanțelor publice”, a arătat Nazare.

Ambasada SUA: Discuția s-a axat pe extinderea comerțului dintre SUA și România, promovarea investițiilor strategice și consolidarea cooperării economice dintre cele două țări

În același timp, Ambasada SUA la București a transmis printr-o postare pe Facebook că discuția ambasadorului american și a șefului diviziei de investiții a guvernului american cu ministrul Finanțelor a vizat extinderea comerțului dintre SUA și România, promovarea investițiilor strategice și consolidarea cooperării economice dintre cele două țări.

”Împreună, stimulăm creșterea economică, susținem stabilitatea și aprofundăm legăturile economice solide, care aduc beneficii atât Statelor Unite, cât și României”, a transmis Ambasada SUA la București.

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