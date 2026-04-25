Alexandru Nazare, discuții cu comisarul european pentru servicii financiare: Dezvoltarea pieței de capital, obiectiv strategic al României

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a afirmat că dezvoltarea pieței de capital reprezintă una dintre principalele ambiții strategice ale României pentru următorii ani, în urma unei întâlniri avute la sediul ministerului cu Maria Luís Albuquerque (foto dreapta), comisar european pentru servicii financiare și uniunea economiilor și investițiilor.

Potrivit ministrului, consolidarea pieței de capital este esențială pentru stimularea investițiilor în economie, creșterea numărului de companii românești care se pot dezvolta și generarea de noi locuri de muncă. Totodată, aceasta ar urma să ofere cetățenilor mai multe opțiuni pentru a-și investi economiile într-un mod simplu și transparent.

„Am transmis Comisarului european că, în ultimele luni, am accelerat modernizarea pieței de capital și lucrăm la instrumente noi care să atragă capital privat către proiecte importante pentru economie. În acest sens, Banca de Investiții și Dezvoltare va avea un rol esențial în dezvoltarea acestor mecanisme și în crearea unor fonduri de investiții care să susțină creșterea economică”, a scris Alexandru Nazare pe .

Cont european de investiții

În cadrul discuțiilor, a fost abordată și necesitatea dezvoltării unor produse de investiții mai accesibile pentru populație, inclusiv posibilitatea introducerii unui cont european de investiții, care ar putea facilita accesul unui număr mai mare de cetățeni la piețele financiare.

Oficialul român a reiterat sprijinul României pentru integrarea piețelor financiare europene și pentru reducerea barierelor care limitează accesul la finanțare, subliniind obiectivul de a construi o piață de capital robustă, capabilă să susțină dezvoltarea economică pe termen lung.

Piața de capital din România a cunoscut o expansiune puternică în 2025, în ciuda volatilității produse de criza electorală și fiscală de anul trecut. În ultimele 12 luni, indicele BET a crescut cu peste 60%, iar capitalizarea bursieră a urcat cu circa 61%, până la aproximativ 565 mld. lei.

În plus, numărul conturilor active la Bursa de Valori București (BVB) a urcat cu 22% într-un an, iar activele în custodia brokerilor au crescut cu 42,9%.

