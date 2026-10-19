Alexandru Nazare, aviz favorabil pentru Ministerul Finanțelor: Strategia de protejare a investițiilor în contextul presiunii asupra deficitului

Alexandru Nazare, propus pentru funcția de ministru al Finanțelor, a primit aviz favorabil în comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului, cu 33 de voturi „pentru”, două „împotrivă” și șase abțineri. La audieri, acesta a prezentat principalele direcții ale politicii fiscal-bugetare pentru perioada următoare, începând cu rectificarea bugetară din octombrie, continuând cu pregătirea bugetului pentru 2027 și măsurile de relansare economică.

Prioritățile anunțate vizează acoperirea cheltuielilor urgente, protejarea investițiilor, menținerea cotei unice și consolidarea credibilității României în fața agențiilor de rating. În paralel, Ministerul Finanțelor urmărește prelungirea facilităților fiscale pentru companii și dezvoltarea unor mecanisme alternative de finanțare, inclusiv prin parteneriate public-private.

Rectificarea bugetară, în două etape: urgențele, până la finalul lunii octombrie

Prima rectificare bugetară este programată până la sfârșitul lunii octombrie și ar urma să acopere cheltuielile urgente, în special cele din sănătate, precum și costurile mai mari cu dobânzile. O a doua rectificare, de ajustare, este prevăzută pentru finalul lunii noiembrie.

„Strategia noastră include o rectificare bugetară la finalul octombrie, prin care să rezolvăm tot ce înseamnă urgențe, vorbim în special de zona de sănătate, e dobânzi, care au crescut în acest an, știți foarte bine, e o creștere de peste 26%. Deci în octombrie, până la final de lună, ne propunem prin rectificarea bugetară să rezolvăm tot ce înseamnă urgențe, după care la finalul lunii noiembrie să facem o rectificare de reglaj”, a declarat Alexandru Nazare.

După învestirea Guvernului, Ministerul Finanțelor va discuta cu ministerele și cu ordonatorii de credite pentru a colecta datele necesare fundamentării rectificării.

Unul dintre riscurile pentru finalul anului este legat de sumele care vor fi efectiv rambursate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). În planificarea bugetară au fost incluse cererile de plată 5 și 6, cu rambursări estimate până la sfârșitul anului. Dacă încasările vor fi mai mici decât cele prevăzute, deficitul bugetar ar putea crește, iar posibilitățile de intervenție în ultimele luni ale anului s-ar reduce.

Bugetul pe 2027, esențial pentru ratingul României

Nazare a subliniat că pregătirea unei proiecții bugetare credibile pentru 2027 este importantă pentru menținerea ratingului suveran și pentru îmbunătățirea perspectivei acordate României de agențiile de evaluare financiară.

„Toate agențiile de rating trebuie să vadă o proiecție a bugetului pe 2027 credibilă pentru a ne reconfirma rating-ul”, a afirmat ministrul propus.

Potrivit acestuia, o proiecție solidă ar putea crea premisele unei îmbunătățiri a perspectivei de rating de la negativă la stabilă în cursul anului 2027. Nazare a amintit că România se află de aproape doi ani sub perspectiva negativă a agențiilor, iar schimbarea acesteia ar reprezenta un semnal important pentru relansarea economică și pentru încrederea investitorilor.

În acest context, oficialul a insistat asupra disciplinei bugetare și a necesității ca noile angajamente de cheltuieli să fie susținute de venituri permanente sau de economii echivalente.

„E foarte important (…) ca în discuțiile pentru bugetul anului 2027 și în general, să nu discutăm despre cheltuieli permanente, fără să avem surse permanente de venit sau fără economii echivalente”, a declarat Nazare.

El a adăugat că prioritizarea investițiilor va rămâne o condiție importantă atât pentru Comisia Europeană, cât și pentru agențiile de rating, astfel încât proiectele cu impact economic să fie protejate.

Facilitățile fiscale pentru companii ar urma să fie prelungite

Programul de relansare economică include măsuri fiscale destinate stimulării investițiilor, pe care Ministerul Finanțelor intenționează să le mențină. Printre acestea se numără amortizarea accelerată a investițiilor și modificările aduse facilității privind profitul reinvestit.

„Am avut în programul de relansare o componentă fiscală, este în vigoare: amortizarea accelerată, cum am conectat impozitul reinvestit, făcând posibil ca amortizările să fie deodată utilizate cu profitul reinvestit. Sunt în vigoare și vrem să le prelungim pentru că au funcționat. Sunt prinse în programul de guvernare”, a spus Nazare.

Pachetul de măsuri anunțat anterior include majorarea amortizării super-accelerate pentru echipamente și investiții de la 50% la 65%, modificarea facilității pentru profitul reinvestit și introducerea unui credit fiscal pentru cercetare. Sunt prevăzute, de asemenea, măsuri pentru microîntreprinderi, revenirea bonificației de 3% pentru companii și o bonificație pentru persoanele fizice care își achită anticipat obligațiile fiscale.

În ceea ce privește schemele de sprijin pentru investiții, programul destinat industriei este deja deschis pentru depunerea proiectelor, iar interesul companiilor este ridicat. Pentru programele TechUp, dedicat cercetării și dezvoltării, și „Diaspora investește acasă”, Ministerul Finanțelor pregătește ghidurile de implementare, lansarea fiind estimată pentru luna decembrie.

„Toate aceste scheme vor fi operaționale în cursul anului 2027. Proiectele vor fi evaluate, vor primi răspuns în 2027 și investițiile vor porni în 2027”, a precizat ministrul propus.

Peste 5 miliarde de lei, disponibile pentru finanțarea IMM-urilor

Programul de relansare economică ar urma să fie completat prin instrumente de finanțare acordate prin Banca de Investiții și Dezvoltare, inclusiv garanții de portofoliu pentru întreprinderile mici și mijlocii.

Potrivit lui Nazare, pentru sprijinirea IMM-urilor mai sunt disponibile resurse de peste 5 miliarde de lei. Aceste instrumente ar urma să faciliteze accesul companiilor la finanțare și să susțină investițiile private.

O altă direcție anunțată este accelerarea proiectelor realizate în parteneriat public-privat (PPP), atât la nivel central, cât și local. Obiectivul este atragerea unor surse alternative de finanțare pentru proiecte care ar fi suportate în mod obișnuit din bugetul de stat.

Nazare a afirmat că există deja fonduri alocate pentru pregătirea proiectelor și un mecanism de selecție, însă este nevoie ca ministerele de resort să vină cu propuneri concrete.

„Am făcut deja pași importanți, am bugetat posibilitatea să pregătim proiecte, avem bani prinși în buget, avem format operațional în care se decid proiectele, dar avem nevoie și de conținut de la ministere de linie, care să vină cu propuneri”, a declarat acesta.

Ministrul propus consideră că parteneriatele public-private pot reduce nevoia de împrumuturi ale statului și presiunea asupra deficitului, dacă o parte dintre proiectele finanțate în mod tradițional din fonduri publice vor fi realizate prin astfel de mecanisme.

„Aici trebuie să lucrăm în perioada următoare ca să acoperim pe proiecte din PPP nevoile uzuale care erau acoperite pe buget de stat. Și nu va trebui să mai împrumutăm sumele respective și ele nu se vor mai reflecta în deficit”, a afirmat Nazare.

Cota unică rămâne neschimbată

Alexandru Nazare a exclus existența unor planuri de modificare a cotei unice de impozitare și a reafirmat că susține menținerea actualului sistem fiscal. În același timp, el a subliniat că procesul de corecție fiscal-bugetară nu este încheiat și că autoritățile trebuie să identifice în continuare resurse atât pe partea de cheltuieli, cât și pe cea de venituri.

„Am fost dintotdeauna susținător al cotei unice. Nu luăm în calcul, nu avem vreo ipoteză de modificare a cotei unice”, a declarat ministrul propus la audierile parlamentare.

Nazare a arătat că adoptarea bugetului va necesita sprijinul partidelor parlamentare, însă a avertizat că presiunile politice nu trebuie să afecteze echilibrele bugetare.

„Nu am încheiat corecția, suntem la jumătatea drumului. Este de datoria noastră să găsim resursele, că sunt pe cheltuieli sau pe venituri”, a spus acesta.

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