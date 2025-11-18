Alexandru Lăpușan, CEO & co-fondator Zitec: Caietele de sarcini în zona de digitalizare au ajuns o compilație a ofertelor comerciale ale celor cu care s-a discutat în etapa de consultare

România are o problemă în zona de digitalizare a PNRR cauzată din întârzierile dramatice în publicarea caietelor de sarcini, a declarat Alexandru Lăpușan, CEO și co-fondator al Zitec.

”Avem o problemă în zona asta de PNRR din întârzieri dramatice în publicarea caietelor de sarcini. Înțeleg că echipele din instituții au fost hăituite în ultimul hal ca să scoată acele caiete de sarcini. Au reușit să o facă, cu o întârziere considerabilă și cu o calitate influențată de viteza și presiunea asta. Problema e că neexistând o corelare între momentul în care pui caietul de sarcini cu adevărat în piață, faci licitația, mai trece timpul de contestație, și ce să vezi: jalonul de finanțare nu s-a mutat.

Și, prin urmare, ai pierdut și timp prin procedura mai rigidă, a mai venit și cineva rău intenționat și a depus poate o contestație abuzivă (…) Deci e foarte important să putem să facem un management al termenelor mai bun și asta se întoarce și la abordarea despre ce punem în caietul de sarcini”, a declarat Alexandru Lăpușan în cadrul conferinței „Un cincinal de digitalizare – unde au ajuns Statul și Economia. Dar industria IT?”, organizată marți de Conferințele CDG la Comisiei pentru tehnologia informațiilor și comunicațiilor din Camera Deputaților.

”Caietul de sarcini e o struțo-cămilă”

Potrivit acestuia, caietele de sarcini în zona de digitalizare sunt o compilație a ofertelor comerciale a celor cu care s-a discutat în etapa de consultare.

”Practic se cere un produs care nu există în piață. Ceea ce, din prima, oricine ar fi câștigătorul, duce într-o zonă în care trebuie să coafeze un pic lucrurile pentru că el nu are produsul concurentului lui și trebuie să zică cumva că face acum și funcționalitatea respectivă. (…) Acel caiet de sarcini este o struțo-cămilă. Motivul nu este legea, că nu ne lasă, ci lipsa de competențe a celor care fac caietul de sarcini. Pentru că ei se întâlnesc cu un furnizor de avioane, apoi cu un furnizor de bărci și apoi cu unul de submarine. Și ei cer un proiect care să zboare, să se scufunde și să plutească în același timp. Acolo vine din incompetență. În momentul în care ar exista o identificare reală a nevoii, atunci caietul de sarcini, poate scris de un consultant într-un mod pragmatic, poate ar putea să răspundă la întrebare”, a explicat Alexandru Lăpușan

”Fără proiecte proiecte faraonice”

Lăpușan consideră că digitalizarea ar merge mult mai bine dacă proiectele mari ar fi împărțite în soluții mai mici, punctuale.

”La noi se zice «trebuie să aibă câmpurile astea», digitalizăm ce există în spate pe hârtie, punem în cerințe… și ies niște softuri mamut care din momentul în care vor ieși pe ’poarta fabricii’ deja sunt perimate pentru că implementează niște fluxuri care sunt perimate.

Împărțirea în soluții mici ne-ar ajuta și pe zona de bugete. Dacă am sparge problemele în probleme mai mici am putea să avem și bugete mai mici, iar de aici vine o simplificare pe tot fluxul acesta și eu cred, din experiența mea – pentru că asta facem și în mediul privat –, împărțind în proiecte mai mici îți cresc șansele de succes. Cu cât e mai complexă problema, cu cât e mai stufoasă, cu cât ai mai multe zeci de oameni la masă – de la beneficiari la furnizori – cu atât ineficiența va fi mai mare, iar șansele de succes scad.

Asta ar fi principala idee, pe lângă legea de achiziții publice. Avem nevoie să ne alegem niște bătălii mai mici, de niște victorii. Cetățenii au nevoie de niște victorii, mici, că ne-am bucurat atât de mult, de exemplu, când am văzut că ok, dau click în Ghișeul.ro, dar apoi tot pe site-ul MAI ajung să îmi iau certificatul respectiv. Dar m-am bucurat și pentru ăla, pentru că m-a scutit de niște drumuri. Ce frumos ar fi să mai avem încă vreo 50 de victorii de genul ăsta”, a mai opinat directorul Zitec.

