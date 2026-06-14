Alexandru Dimitriu (USR): Desemnarea unui candidat pentru funcția de prim-ministru trebuie să fie precedată de consultarea partidelor parlamentare

Deputatul USR Alexandru Dimitriu (foto), fost secretar de stat în Ministerul Justiției, afirmă că președintele Nicușor Dan ar fi trebuit să consulte din nou partidele parlamentare înainte de a face o nouă desemnare pentru funcția de prim-ministru, după retragerea lui Eugen Tomac.

„Constituția este foarte clară: desemnarea unui candidat pentru funcția de prim-ministru trebuie să fie precedată de consultarea partidelor parlamentare. Consultările desfășurate anterior au avut un obiect precis și au produs un rezultat concret: desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru”, a scris deputatul USR pe .

Acesta susține că, odată cu retragerea lui Eugen Tomac, procedura constituțională inițială s-a încheiat, iar o nouă desemnare presupune reluarea consultărilor.

„În momentul în care acesta și-a depus mandatul, procedura constituțională generată de acele consultări s-a încheiat. Retragerea candidatului nu este un detaliu administrativ, ci consecința faptului că nu a reușit să obțină susținerea politică necesară pentru formarea unei majorități”, a afirmat Dimitriu.

El mai arată că schimbarea contextului politic impune reluarea dialogului cu partidele parlamentare, consultările neputând fi considerate o formalitate realizată o singură dată.

„În aceste condiții, o nouă desemnare nu poate fi considerată o simplă continuare a procedurii anterioare. Situația politică s-a schimbat, iar Constituția impune reluarea consultărilor cu partidele parlamentare înaintea desemnării unui nou candidat”, a precizat deputatul USR.

Dimitriu subliniază că respectarea Constituției este obligatorie indiferent de contextul politic și că evaluarea susținerii parlamentare trebuie făcută pentru fiecare candidat în parte.

„Consultarea partidelor nu este o formalitate care poate fi bifată o singură dată și folosită pentru orice desemnare ulterioară. Ea trebuie să existe pentru fiecare candidat desemnat, astfel încât președintele să poată evalua susținerea politică reală existentă la acel moment. Respectarea Constituției nu depinde de urgența politică a momentului”, a mai transmis Alexandru Dimitriu.

Duminică dimineață, președintele Nicușor Dan a anunțat că Eugen Tomac și-a depus mandatul de premier desemnat și l-a propus în locul acestuia pe Adrian Veștea. Decizia a fost urmată de reacții critice din partea unor lideri politici, inclusiv din PNL.

***