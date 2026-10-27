Alexandru Chiriță, Electrica SA: ”E nevoie de un schimb de informații între energeticieni și industriași: Rețeaua trebuie realizată înaintea fabricii, nu invers”

Alexandru Chiriță, CEO al Electrica SA consideră că trebuie să există un schimb de informații între investitorii din domeniul industrial și furnizorii de energie electrică.

„Ar trebui să facem deja un transfer de informații dinspre industrie către zona energetică, pentru a înțelege mai clar ce și unde se face. Pentru că rețeaua electrică, cel puțin – și la asta mă refer în principal –, ar trebui să fie realizată înaintea fabricii. Și să nu fie reactivă”, a declarat a declarat Alexandru Chiriță (foto) la Conferința Curs de Guvernare – „Reindustrializarea României – noul context și redefinirea priorităților regionale și europene”

Colaborarea dintre sectorul energetic și industria prelucrătoare în special ar trebui să aibă un program de acțiune la nivel național. Însă „sunt și aspecte pe care le putem rezolva singuri. Acesta fiind unul dintre ele”, a precizat Alexandru Chiriță.

Chiriță a precizat că Grupul Electrica are planificate investiții de aproximativ două miliarde de euro în distribuție, dar necesarul ar putea fi mult mai mare. Compania urmărește să majoreze investițiile peste nivelul actual, pentru a susține dezvoltarea economică și creșterea consumului industrial, avertizând că amânarea modernizării rețelelor poate afecta competitivitatea României.

CEO-ul Electrica a cerut predictibilitate legislativă și de reglementare pentru parteneriatele dintre companiile energetice și marii consumatori industriali. Totodată, a evidențiat necesitatea unor soluții pentru reducerea costurilor energiei, inclusiv investiții în capacități de producție, baterii și sisteme de autoconsum.

Chiriță s-a declarat optimist în privința unei posibile scăderi a prețurilor energiei după 2027, pe măsură ce noile investiții vor intra în funcțiune.

„Sunt totuși optimist și țin să precizez: am sperat ca 2026 să fie anul de tranziție, nu este, dar iată că tot timpul se întâmplă ceva extraordinar… Cred că după 2027 putem să ne așteptăm, în mod rezonabil, la o scădere a prețului (a energiei). Din fericire, companiile mari, grupurile mari se țin de cuvânt și de promisiuni și își fac investițiile. Ceea ce este foarte important. Pe măsură ce aceste investiții, împreună cu ale celorlalți, vor intra în funcțiune, vom avea din ce în ce mai multă energie disponibilă în piață. Cât de mult o să scadă prețul este o dezbatere pe care cred că o să o mai avem în următorii doi ani, ca să ne dăm seama ce se va întâmpla în mod real pe piață din 2030 încolo”, a declarat el.

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