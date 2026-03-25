Alexandra Smedoiu/ Antreprenorii – motor de creștere a competitivității economice, particularitățile României

Dezvoltarea unui mediu antreprenorial puternic reprezintă o prioritate pentru Uniunea Europeană, în contextul eforturilor de creștere a competitivității la nivel global. Firmele de mici dimensiuni sunt mai flexibile decât companiile mari în dezvoltarea și implementarea de proiecte inovative, care generează valoare adăugată ridicată. Din acest considerent, autoritățile europene pun la dispoziția antreprenorilor numeroase forme de sprijin, de la simplificări administrative la facilități fiscale și instrumente de finanțare. Cu toate acestea, mai sunt multe aspecte de reglat astfel încât antreprenorii europeni, inclusiv cei din România, să își poată valorifica potențialul de dezvoltare.

Afacerile de familie reprezintă 60% din totalul întreprinderilor din UE, iar perspectivele de dezvoltare a acestui ecosistem pe termen mediu sunt pozitive. Conform studiului Deloitte Defining the family business landscape 2025, care analizează evoluția afacerilor de familie din întreaga lume, Europa va înregistra cea mai rapidă creștere a numărului de businessuri de acest tip până la finalul deceniului (de la peste 4.000 în 2025 la aproape 4.600 în 2030). Totodată, Europa conduce și în privința planurilor de extindere a afacerilor de familie – peste jumătate (51%) intenționează să-și dezvolte operațiunile în regiune în următorii doi ani.

Aceste concluzii confirmă, astfel, trendul observat în ultimii ani de localizare a activității cât mai aproape de piața de desfacere, pentru a evita eventualele sincope de pe lanțurile de distribuție.

Cele mai importante trei provocări

Cu toate acestea, mediul antreprenorial din Europa nu este ferit de provocări. Printre aspectele care le afectează competitivitatea, întreprinderile familiale menționează cel mai frecvent creșterea prețurilor la energie (temă cu atât mai actuală în contextul conflictului din zona Golfului Persic), urmată îndeaproape de lipsa forței de muncă și de riscurile legate de securitatea cibernetică, potrivit unui sondaj realizat cu sprijinul Institutului Ifo din Germania (specializat în cercetări economice), la care au participat afaceri de familie din Germania, Franța, Spania și Italia. Pe locurile următoare se aflau, în momentul realizării sondajului (în 2025), riscurile geopolitice, tarifele și barierele comerciale, precum și diverse aspecte legate de reglementare și birocrație.

În plus, pentru a crește competitivitatea economiei europene pe plan global, este nevoie de reducerea birocrației în spațiul comunitar și de proceduri mai rapide și mai simple de aprobare a deciziilor, susțin întreprinderile care au participat la sondajul menționat. Așadar, acestea sunt zonele în care autoritățile europene pot interveni pentru a sprijini afacerile antreprenoriale.

În ciuda provocărilor menționate, afacerile de familie din țările analizate se așteaptă la o evoluție favorabilă a activității lor pe termen lung (66% în Germania, 72% în Spania, 67% în Italia și 63% în Franța). Este adevărat, însă, că, fiind parte din cele mai puternice economii europene, afacerile de familie care au participat la sondaj se bazează în estimările lor pe contextul economic specific țărilor în care activează.

Particularitățile României

Într-o economie cum este cea a României, afacerile de familie se confruntă, pe lângă constrângerile deja menționate, și cu altele specifice la nivel local, care pot fi diminuate prin intervenții ale autorităților – instabilitate legislativă, lipsă de predictibilitate fiscală, acces dificil la finanțare, inflație, controale fiscale împovărătoare și abordare neunitară în aplicarea tratamentului fiscal etc. Iar reglarea acestor aspecte este importantă, având în vedere că, și în România, zona antreprenorială are o contribuție importantă la economie – cumulează peste 60% din angajați și înregistrează rate de profitabilitate ridicate.

Așadar, autoritățile din România, mai mult decât cele europene, trebuie să analizeze în permanență evoluția mediului antreprenorial și să intervină în zonele care limitează potențialul de dezvoltare a afacerilor de familie, fie prin mecanisme de simplificare, fie prin stimulente direcționate către domeniile cu potențial mare de inovare. Sprijinirea investițiilor în produse și servicii cu valoare adăugată ridicată este esențială în această perioadă, pentru a ajuta firmele românești, în special pe cele cu activitate de export, să se cupleze la eforturile UE de a-și crește competitivitatea pe plan global.

În același timp, pentru a face față unui mediu economic tot mai competitiv, antreprenorii trebuie să analizeze în detaliu toate aspectele care le influențează activitatea, să identifice soluțiile necesare pentru a asigura gestionarea corectă a afacerii și să investească în guvernanța potrivită care le va aduce continuitatea pe termen lung.

Alexandra Smedoiu, Partener, Deloitte, liderul programului Deloitte Private în România

***