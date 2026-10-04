Alexander Milcev/ Cât ar costa efectiv un downgrade al ratingului suveran. Problema depășește bugetul de stat

Agenția S&P tocmai a reconfirmat ratingului româniei, după luni de emoții, păstrând ultima treaptă de recomandare a investițiilor (înainte de așa numita treaptă ”junk”), însă bătălia pentru evitarea unui downgrade încă nu s-a terminat.

Dat fiind că acesta a fost anul luptelor pentru evitarea retrogradării, Alexander Milcev, de la Ernst&Young Romania a făcut o listă cu scenariile unui downgrade și a costurilor sale, în numărul 69 al revistei exclusiv print CRONICILE CursDeGuvernare.

Prezentăm mai jos fragmentele relevante din analiza lui Alexander Milcev, preluate din revista CRONICILE:

(Redacția)

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Cu ratingul suveran menținut la BBB-, ultima treaptă din categoria „investment grade”, și cu perspectivă negativă din partea celor trei principale agenții de rating, îngrijorările României cresc, având în vedere și contextul economic și politic actual. Deficitele gemene – bugetar și de cont curent –, precum și creșterea datoriei publice rămân încă marile vulnerabilități ale economiei. Se adaugă bine-cunoscutele probleme politice.

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Problema semnalată de agențiile de rating este viteza cu care cresc necesarul de finanțare și datoria guvernamentală, într-un context de deficite persistente. Fitch subliniază creșterea rapidă a datoriei raportate la PIB, iar Standard & Poor’s atrage atenția asupra nevoilor externe ridicate și a ponderii mari a investitorilor străini în finanțarea datoriei publice. S&P estimează că necesarul extern de finanțare al economiei rămâne la 18% din PIB în 2026.

Vorbește piața obligațiunilor

România plătește acum deja una dintre cele mai ridicate prime de risc din Uniunea Europeană. La începutul lunii iulie a.c., randamentul obligațiunilor guvernamentale românești pe 10 ani era de 6,75%, comparativ cu 3,07% în cazul Germaniei, de exemplu. Diferențialul de aproape 368 de puncte de bază reflectă percepția investitorilor privind riscul fiscal și extern al României.

Rezultatele analizei interne EY România, realizată pe un eșantion de peste 4.300 de obligațiuni corporative europene și internaționale, arată clar impactul retrogradării ratingului de țară. Am luat în calcul obligațiunile (bond benchmarking analysis), utilizând emitenți cu ratinguri cuprinse între BBB-/Baa3 (ultima categorie de „investment grade”) și BB-/Ba3 (categoria speculativă sau „junk”) și maturități între 1 și 5 ani, pentru a identifica diferențialele de randament (spread-urile) dintre categoria BBB-/Baa3 și fiecare dintre categoriile din spectrul BB.

Tabel 1 – Diferențiale de randament față de categoria BBB-/Baa3 (obligațiuni cu rata fixă în euro)

Indicator BB+/Ba1 BB/Ba2 BB-/Ba3 Cuartila superioară 0,6060 1,7927 2,4638 Mediană 0,4042 1,5456 1,6521 Cuartila inferioară 0,2408 0,8935 1,1412

Notă: Valorile sunt exprimate în puncte procentuale (pp) și indică diferențialul de randament față de categoria BBB-/Baa3.

Reiese clar modul în care piața penalizează deteriorarea calității creditului: comparativ cu ultima treaptă din categoria investment grade (BBB-/Baa3), investitorii solicită o primă de risc din ce în ce mai mare, pe măsură ce ratingul coboară în categoria speculativă.

În primul scenariu (cuartila superioară), diferențialul de randament crește de la 0,61 puncte procentuale (pp) pentru emitenții BB+/Ba1 la 1,79 pp pentru BB/Ba2 și la 2,46 pp pentru BB-/Ba3. Deci, în condiții de piață tensionate, investitorii pot solicita și peste două puncte procentuale suplimentare pentru a compensa riscul de credit mai ridicat.

La nivelul median, spread-ul urcă de la 0,40 pp pentru BB+/Ba1 la 1,55 pp pentru BB/Ba2 și 1,65 pp pentru BB-/Ba3, aceeași tendință fiind observată și în scenariul inferior, unde diferențialele se majorează de la 0,24 pp pentru BB+/Ba1 la 0,89 pp pentru BB/Ba2 și 1,14 pp pentru BB-/Ba3.

Pe măsură ce ratingul se deteriorează, investitorii cer randamente tot mai ridicate pentru a compensa riscul suplimentar perceput, iar mesajul este clar: odată pierdută granița investment grade, accesul la finanțare devine substanțial mai scump.

Cât ar costa efectiv un downgrade

Estimăm, în continuare, impactul potențial al dobânzilor mai mari pentru componenta publică și componenta privată a datoriei externe, folosind datele enunțate mai sus pentru datoria publică și privată, separat și în total.

Formula de calcul: Cost suplimentar anual = stocul datoriei × diferențialul de randament.

Exemplu pentru scenariul mediu: Datorie publică: 130 mld. euro × 1,55% = 2,015 mld. euro cost suplimentar. Datorie privată: 99,4 mld. euro × 1,55% = 1,541 mld. Euro. Total: circa 3,56 mld. euro anual cost suplimentar (în jur de 1% din PIB).

Tabel 2 – Impactul potențial al dobânzilor mai mari asupra datoriei publice și private

Scenariu Rating comparabil Primă de risc suplimentară Cost suplimentar anual

datoria publică

(mld. euro) Cost suplimentar anual

datoria privată

(mld. euro) Cost suplimentar anual total

(mld. euro) Best case Ba1/BB+ +0,40 pp 0,52 0,40 0,92 Middle case Ba2/BB +1,55 pp 2,02 1,54 3,56 Worst case Ba3/BB- +1,65 pp 2,15 1,64 3,79

Notă metodologică: Calculul aplică prima de risc suplimentară asupra datoriei publice externe și private externe, iar valorile reprezintă cost anual suplimentar teoretic, nu o prognoză.

Cifrele din tabelul 2 arată că o retrogradare sub pragul investment grade ar lovi bugetul public și sectorul privat deopotrivă.

Pierderea statutului investment grade funcționează ca o taxă de risc aplicată întregii economii. Aici este miza reală a ratingului: nu doar prețul la care se împrumută statul, ci și costul capitalului pentru bănci, companii și investițiile viitoare.

În practică, costurile nu s-ar transmite instant asupra întregii datorii externe, ci gradual, pe măsură ce împrumuturile ajung la maturitate și sunt refinanțate. Totuși, calculul este util pentru a arăta ordinul de mărime al riscului: fiecare punct procentual în plus, aplicat la datoria externă de peste 229 mld. euro, poate însemna 2,2 mld. euro cost anual suplimentar pentru economie.

Tabel 3 – Impactul per capita al creșterii costului datoriei externe

Scenariu Rating comparabil Diferențial de randament Cost suplimentar anual total

(mld. euro) Impact per capita/an Best case Ba1/BB+ +0,40 pp 0,92 42 euro Middle case Ba2/BB +1,55 pp 3,56 164 euro Worst case Ba3/BB- +1,65 pp 3,79 175 euro

Notă: Calculul aplică diferențialele de randament asupra datoriei externe totale de 229,55 mld. euro și împarte costul suplimentar anual la o populație de 21,6 milioane de persoane (ianuarie 2026, conform INS).

Dacă întreaga datorie externă ar fi finanțată la costuri specifice ratingurilor din categoria BB, costul suplimentar ar fi de la 42 la 175 de euro anual pentru fiecare dintre noi. Per total, între 0,9 și 3,8 mld. euro care nu mai pot fi direcționați către investiții, ci către plata unei prime de risc.

De ce problema depășește bugetul de stat

Ratingul suveran funcționează ca un plafon implicit și pentru instituții financiare și companii locale, deci cresc în serie costurile de finanțare ale băncilor, crește costul obligațiunilor corporative, investitorii străini devin mai prudenți în expunerea pe active românești. Efectul este amplificat de regulile interne ale marilor fonduri de pensii, asigurători și administratori de active cu mandate care permit investiții exclusiv în active investment grade. Coborârea în categoria speculativă poate duce la scăderi automate de expunere sau la vânzări forțate de titluri românești.

Aici apare riscul unui cerc vicios financiar. Randamentele mai mari cerute de investitori se traduc în dobânzi mai ridicate plătite de stat pentru a-și finanța deficitul și pentru a refinanța datoria existentă. La rândul lor, cheltuielile mai mari cu dobânzile măresc deficitul bugetar, reduc spațiul pentru investiții publice și fac dificilă consolidarea fiscală. Dacă investitorii și agențiile de rating percep că ajustarea fiscală devine tot mai puțin credibilă, prima de risc poate crește iar, alimentând o nouă scumpire a finanțării. Agențiile de rating analizează nivelul actual al deficitului, dar și capacitatea autorităților de a-l reduce sustenabil. Dacă luăm în calcul și aspectul aderării la OCDE, în contextul retrogradării, beneficiile aderării ar putea fi parțial anulate de creșterea percepției de risc.

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O miză care depășește literele dintr-un rating

Pentru România, adevărata bătălie este aceea a păstrării accesului la finanțare la costurile acestui moment și nu majorate, într-un moment în care economia trebuie simultan să reducă deficitul, să finanțeze investiții majore și să valorifice oportunitatea oferită de fondurile europene. Pierderea statutului investment grade ar marca trecerea într-un regim economic în care toți actorii economiei naționale ar concura pe piețele externe pentru un capital mai scump, exact acum, când este nevoie de investiții, fonduri europene și reforme fiscale credibile. Nu litera din rating este importantă, ci prețul capitalului pentru anii viitori.

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Analiza integrală poate fi citită în numărul 69 al revistei exclusiv print CRONICILE CursDeGuvernare.

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