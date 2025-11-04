Alex Milcev, EY: România e importator net de capital, poate pierde foarte ușor investiții: Automotive construiește în Ungaria, din cauza infrastructurii ineficiente din România, deși în Ungaria costurile de producție sunt mai mari

România este importator net de capital, ceea ce înseamnă că are o mare vulnerabilitate în momente de impredictibilitate și instabilitate: multinaționalele pot alege să investească pe alte piețe pe care sunt prezente, opțiune pe care puțini antreprenori locali o au, aceștia din urmă optând în general în astfel de momente pentru amânarea investițiilor, a explicat marți, Alex Milcev, partener, liderul departamentului de Asistență Fiscală și Juridică la EY România & Moldova.

„E o diferență între investitorii străini și români. De ce? E particularitatea României, dacă doriți, diferența României față de celelalte țări. Suntem importator net de capital. Investițiile vin la noi, dar, spre deosebire de multe alte țări din regiune – Ungaria, Polonia ș.a.m.d. –, România aproape că nu exportă capital. Investițiile românești în străinătate le numărăm pe degete. Este neglijabil ceea ce se exportă. Un investitor român nu prea are de ales în mod serios decât să investească în țară. În ce să investească? Într-o afacere în care pierde banii? Companiile multinaționale nu au această dilemă, și asta este o problemă.

Capitalul de investit al românului eventual stă într-un cont bancar din România – produce sau nu bani –, dar nu pleacă din țară. În cazul investițiilor străine, companiile multinaționale prezente în 30, 50, o sută de piețe, această dilemă nu există. Dacă nu se investește în România pentru că investiția nu produce randament în 2025-2026-2027, acele capacități de producție se fac în altă parte. Aici este o problemă, pentru că nu e vorba despre o amânare, ci banii investitorilor străini care sunt alocați în alte țări nu mai ajung în România.

Oportunitatea e pierdută – știm o grămadă de exemple. Automotive construiește la granița României, în Ungaria, din cauza infrastructurii ineficiente din România, chiar dacă în Ungaria costurile de producție sunt mai mari”, a declarat Alex Milcev la conferința anuală „Bugetul și fiscalitatea 2026: Efectele fiscalității și așteptările economiei”, organizată marți de Conferințele CDG, la Academia de Studii Economice (ASE).

În opinia sa, motivul pentru care există puține exemple de export de capital românesc au legătură cu modul în care a fost gestionată tranziția României la economia de piață.

„În anii ’90, când majoritatea vecinilor au ales terapia de șoc, noi am luat-o pe un capitalism cu față umană, și, din păcate, nu ne-a servit bine. Am pierdut 10-15 ani cu acest decalaj. De aceea, calitatea și cantitatea capitalului românesc nu au ajuns la un nivel comparabil. Sunt chestii din trecut pe care nu putem să le corectăm; putem să recuperăm – și nu am recuperat prost, dacă vă uitați în ultimii 30 de ani. Economia României a crescut cu cel mai rapid ritm”, a precizat Milcev.

El consideră că perspectivele pentru România sunt favorabile, deoarece poate învăța din modelele de dezvoltare ale celorlalte state.

„Batem o cărare pe care au bătut-o multe țări înainte. Suntem mai în spate, doar trebuie să învățăm din greșelile altora și să parcurgem acel drum mai repede. Putem. Se știe deja, nu suntem pionieri”, a comentat el.

Printre avantajele pe care România le oferă investitorilor se numără, în opinia sa, sistemul fiscal mai puțin împovărător decât a altora state din regiune, geografia (acces la Marea Neagră și la Dunăre), apartenența la Schengen, îmbunătățirea infrastructurii și logisticii, piața mare de desfacere și forța de muncă încă ieftină.

***