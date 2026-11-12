Alex Milcev, EY: O parte dintre autostrăzile pe care merg românii când se duc la mare în Grecia sunt realizate prin PPP

Grecia este unul dintre liderii europeni în dezvoltarea prin parteneriate public-private (PPP), iar o parte dintre autostrăzile pe care le folosesc românii atunci când merg pe litoralul elen sunt realizate prin acest mecanism, după cum a explicat Alex Milcev, Partener, lider departament Asistență fiscală şi juridică, EY România.

„Cred că am fost cu toții la mare în Grecia cu mașina, iar acele autostrăzi pe care ați mers sunt realizate prin parteneriat public-privat (PPP). Aceasta este o politică consecventă a statului de a colabora cu sectorul privat și de a-i convinge că este în interesul lor să investească în acest domeniu”, a declarat Alex Milcev la conferința „Bugetul și fiscalitatea anului 2027”, organizată miercuri de CursdeGuvernare.ro .

Exemplul Greciei

Grecia a avut proiecte finalizate prin PPP în valoare totală de 3,4 miliarde de euro doar în 2025 și s-a situat pe locul doi în Europa, iar în 2024 a avut proiecte de 3,9 miliarde de euro și era liderul clasamentului european.

„Autostrăzile sunt partea mai vizibilă, dar sunt și multe alte lucruri mai puțin vizibile. După criza financiară, când toată lumea credea că Grecia va ieși din zona euro, uite unde au ajuns și ce înseamnă gândire strategică, planificare financiară și colaborare foarte strânsă cu sectorul privat, indiferent de guvernare.”

Doar anul tecut, Grecia a finalizat 11 proiecte și avea încă 35 de proiecte în pipeline. Pe primul loc în topul european s-a situat Turcia în 2025, cu trei proiecte de tip autostrăzi finalizate, în valoare totală de 5,1 miliarde de euro.

Podiumul este completat de Portugalia, cu două proiecte finalizate, în valoare totală de 2,3 miliarde de euro. Portugalia avea alte două proiecte în pipeline. În total, în Europa au fost 42 de tranzacții de tip PPP în 2025, cu o valoare totală de 17,6 miliarde de euro.

„Ce înseamnă asta? Investiții publice realizate cu bani privați. Evident că privații nu dau banii degeaba, există în spate un mecanism de return on investment și sunt câteva modele testate la nivel european pe proiecte de autostrăzi, utilități, telecom, dar și altele.”

Un procent de 88% din cele 17,6 miliarde de euro mobilizate în proiecte PPP în 2025 este reprezentat de proiecte din trei domenii: transport, telecom și educație. În tot acest context, România nu a finalizat niciun proiect prin PPP în perioada 2021-2025, după cum a subliniat Alex Milcev.

„Au fost 42 de proiecte, dar în total au fost 15 țări care s-au implicat în proiecte semnificative anul trecut. În total, 12 țări europene au o strategie națională pentru PPP, dar în România este un pilon subdezvoltat, aproape inexistent. (…)

Fac un apel la Guvernul nostru, care va trebui să planifice și să impună legea bugetului pentru 2027 și să planifice nu doar pentru un an de zile. Să ia în calcul asemenea calcule, pentru că sunt niște zone de reducere a deficitului și de atragere de capital care nu pot decât să ne aducă beneficii.”

Întrebat de ce România nu are mai multe proiecte realizate prin PPP, Alex Milcev a vorbit despre o serie de proiecte în care a fost implicat, dar care nu au ajuns la semnare.

„Am fost implicat în câteva proiecte care erau gândite ca PPP, dar nu s-au materializat pentru că nu generau într-un randament (ARR) potrivit pe o perioadă de 10-20 de ani. Era vorba de niște drumuri sau poduri care să fie construite de privat, operate cu taxă de drum și transferate statului după 5-10 sau 15-20 de ani.”

***