Alertă în Polonia: Premierul Tusk și ministrul Apărării, vizați de o posibilă tentativă de asasinat

Poliția din Polonia a primit informații cu privire la un posibil atentat asupra prim-ministrului Donald Tusk și a lui Władysław Kosiniak-Kamysz, vicepremier și ministru al Apărării Naționale, au anunțat oficialii polonezi. Autoritățile de la Varșovia au declanșat în consecință o operațiune de securitate, potrivit publicației locale Interia Wydarzenia și Reuters.

Serviciile de informații și structurile responsabile de protecția demnitarilor au fost mobilizate, iar duminică a fost convocată o reuniune de urgență pentru evaluarea amenințării. Reuniunea are loc între oficialii Agenției de Securitate Internă și reprezentanții serviciilor aflate în subordinea Ministerului de Interne: Poliția și Serviciul de Protecție a Statului – aceasta din urmă asigură protecția premierului, a președintelui și a altor oficiali de rang înalt, inclusiv prin măsuri de securizare a deplasărilor și a evenimentelor publice.

Serviciile de securitate au luat măsuri, au declarat, în postări identice pe X, Jacek Dobrzyński, purtătorul de cuvânt al ministrului-coordonator al serviciilor speciale, și Karolina Gałecka, purtătoare de cuvânt a Ministerului de Interne.

„În legătură cu informațiile primite de poliție privind un posibil atentat împotriva premierului Donald Tusk și a vicepremierului, ministrul Apărării Naționale, Władysław Kosiniak-Kamysz, ministrul coordonator al serviciilor speciale și ministrul Afacerilor Interne au dispus luarea de măsuri în această privință”, a transmis Jacek Dobrzyński.

Primele comunicări ale oficialilor polonezi nu au inclus detalii despre amenințarea la adresa premierului și vicepremierului, nici nu au fost anunțate arestări sau identificarea unor persoane suspecte. La fel, nu s-a anunțat dacă există un plan concret de atac.

Anunțul a fost făcut în contextul în care autoritățile din Polonia se află în stare de alertă ridicată în urma unui val de violență în școli, care a dus joi la moartea unui îngrijitor de școală.

În septembrie, poliția l-a reținut pe un bărbat de 56 de ani din Przemyśl, după ce acesta a publicat pe rețelele sociale un videoclip cu amenințări la adresa prim-ministrului Tusk, notează Interia Wydarzenia. Anterior, tot în septembrie, a fost reținut un bărbat de 52 de ani din Oława, pentru adresarea de amenințări pasibile de pedepse penale la adresa șefului guvernului.

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