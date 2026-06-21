Alertă aeriană în Tulcea: Rusia a atacat Ucraina cu drone lângă granița României – Două avioane Eurofighter au decolat de la Borcea pentru monitorizare

O nouă alertă aeriană s-a înregistrat sâmbătă noaptea în județul Tulcea, din cauza atacurilor cu drone ale Rusiei în Ucraina și a detectării unui grup de semnale radar la apropierea graniței României, potrivit News.ro.

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că au fost ridicate două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon britanice de la Baza Aeriană Borcea, pentru a monitoriza situația, dar nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național.

„În noaptea dinspre 20 spre 21 iunie, Federația Rusă a executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în județul Tulcea. Ca urmare a detectării unui grup de semnale radar, la 22 km nord-est de Vâlcove, Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, un mesaj RO-Alert fiind transmis la ora 02:16”, a anunțat, duminică dimineață, MApN.

Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Britanice din Baza 86 Aeriană Borcea, aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană, au decolat la ora 02.19, pentru monitorizarea situației.

„Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național. Alerta aeriană a încetat la ora 3.37”, a precizat MApN, menționând că informează în timp real structurile aliate cu privire la situațiile generate de aceste atacuri și menține permanent legătura cu acestea.

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