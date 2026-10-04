Alegerile prezidențiale din Brazilia ar putea schimba harta geopolitică a întregii Americii Latine – Cei doi candidați principali sunt aproape la egalitate în sondaje

Diferența dintre cei doi principali candidați la alegerile prezidențiale de duminică din Brazilia este minimă în intenţiile de vot. Actualul președinte de stânga, Luiz Inacio Lula da Silva, are un mic avantaj în fața senatorului Flavio Bolsonaro în ajunul primului tur al alegerilor prezidenţiale, potrivit unui sondaj publicat sâmbătă, transmite agenția EFE.

Cu doar câteva ore înaintea deschiderii secţiilor de votare în întreaga ţară, președintele de stânga este creditat cu 45% din voturile valabil exprimate, în timp ce senatorul conservator cu 42%, o situaţie de egalitate statistică, potrivit Institutului Datafolha, care exclude din calculele sale voturile albe şi nule, precum şi pe alegătorii indecişi.

În sondajul anterior al aceluiaşi institut, publicat joi, Lula înregistra 45% , în timp ce fiul cel mare al fostului președinte Jair Bolsonaro avea 40%.

Mult în urma lor se situează fostul guvernator conservator Ronaldo Caiado, cu 4%, activistul antisistem Renan Santos, cu 3%, şi psihiatrul şi autorul de cărţi de dezvoltare personală Augusto Cury, tot cu 3%.

Câștigătorul va fi decis în turul al doilea

În turul al doilea, programat pe 25 octombrie, în cazul în care niciun candidat nu obţine majoritatea voturilor în această duminică, Lula şi Bolsonaro se află, de asemenea, la egalitate, cu 47%, respectiv 46% din intenţiile de vot.

Într-un sondaj realizat în urmă cu două zile, candidatul progresist a obţinut 48%, comparativ cu 45% pentru candidatul de extremă-dreapta.

În sondajul realizat de institutul Quaest, publicat tot sâmbătă, ambii candidaţi apar la egalitate statistică, însă cu o marjă mai redusă: 46% pentru Lula şi 45% pentru Bolsonaro.

Într-un eventual al doilea tur de scrutin, senatorul îl devansează pe preşedintele în funcţie, cu 44% faţă de 42%.

O campanie electorală tensionată

Cel mai important eveniment recent a fost anularea ultimei dezbateri din primul tur al alegerilor prezidenţiale în urma unor decizii judecătoreşti care au modificat regulile evenimentului în ultimul moment.

Deciziile instanţei, care interziceau adresarea de întrebări lui Lula şi afişarea pe ecran a pupitrului său gol în absenţa sa, au atras critici dure din partea lui Bolsonaro. Acesta l-a acuzat pe liderul politic că se foloseşte de „prietenii” săi din sistemul judiciar pentru a-şi impulsiona candidatura.

Lula anunţase că nu va participa la dezbatere, susţinând că formatul acesteia facilita un „atac coordonat” la adresa sa şi a ales, în schimb, să participe la un interviu în cadrul unui podcast.

Bolsonaro a acuzat sistemul judiciar de „cenzură” şi şi-a anulat participarea cu puţin timp înainte de începerea evenimentului. Ulterior, evenimentul a fost anulat.

Ambii candidaţi şi-au încheiat campaniile sâmbătă prin evenimente simultane desfăşurate în regiuni diferite din Sao Paulo, cea mai mare circumscripţie electorală a Braziliei, cu 34 de milioane de alegători dintr-un total naţional de 158 de milioane de persoane cu drept de vot.

Dilema americană

Donald Trump nu l-a susţinut pe Flavio Bolsonaro, dar umbra sa a planat asupra campaniei.

Preşedintele american a impus taxe vamale şi sancţiuni împotriva Braziliei încă de la procesul din 2025 împotriva aliatului său, Jair Bolsonaro. Lula l-a îndemnat să nu se „amestece” în alegeri.

La mitingurile de dreapta s-au văzut steaguri americane uriaşe şi tot felul de referiri la locatarul Casei Albe.

Susţinător al unui parteneriat strâns cu Washingtonul, Flavio Bolsonaro a promis măsuri dure împotriva criminalităţii şi o politică de austeritate în faţa creşterii datoriei publice.

Carlos Roberto dos Santos, în vârstă de 62 de ani, crescător de animale din oraşul Barretos (sud-est), a declarat pentru AFP că s-a săturat de cheltuielile publice necontrolate.

„Au atâtea programe sociale. Pentru a rambursa datoria, trebuie să majoreze ratele dobânzilor şi să introducă noi impozite”, se plânge el, și va vota cu Bolsonaro.

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