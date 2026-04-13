Mesaje din România pentru „victoria istorică” a lui Peter Magyar din Ungaria – Nicușor Dan: ”Aștept să construim un nou capitol în relațiile româno-ungare”. Mesajul premierului Bolojan

Preşedintele Nicuşor Dan l-a felicitat, duminică seară, pe Peter Magyar şi partidul Tisza pentru „victoria istorică” obţinută în faţa lui Viktor Orban şi a FIDESZ.

„Poporul maghiar a vorbit cu o voce clară şi puternică”, a transmis Nicuşor Dan. Şeful statului a mai transmis că aşteaptă „cu interes” ca România şi Ungaria să construiască „un nou capitol în relaţiile româno-ungare”, bazat pe „respect reciproc, dialog deschis şi angajamentul comun faţă de valorile europene şi euroatlantice”.

„Felicitări, @magyarpeterMP şi Partidului Tisza pentru victoria voastră istorică! Poporul maghiar a vorbit cu o voce clară şi puternică”, a afirmat Nicuşor Dan într-o postare pe X, citat de News.ro.

🇭🇺🇷🇴 Congratulations @magyarpeterMP and Tisza Party on your landmark victory! The Hungarian people have spoken with a clear and powerful voice.



Romania and Hungary are neighbours, partners and fellow EU and NATO members. I look forward to building a new chapter in… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) April 12, 2026

Şeful statului a mai punctat că România şi Ungaria sunt vecine, partenere şi membre ale UE şi NATO.

„Aştept cu interes să construim un nou capitol în relaţiile româno-ungare, bazat pe respect reciproc, dialog deschis şi angajamentul nostru comun faţă de valorile europene şi euroatlantice”, a adăugat Nicuşor Dan.

Preşedintele României a menționat că există „oportunităţi importante de a colabora în domeniul securităţii regionale, al cooperării economice şi al bunăstării cetăţenilor” ambelor ţări.

Ilie Bolojan: ”Vă dorim un mandat de succes”

La rândul său, premierul Ilie Bolojan l-a felicitat luni pe Peter Magyar pentru victoria în alegerile parlamentare din Ungaria, subliniind că așteaptă cu nerăbdare consolidarea în continuare parteneriatului strategic cu accent pe cooperarea economică și sectorială.

”Călduroase felicitări lui Peter Magyar pentru victoria electorală! Așteptăm cu nerăbdare să consolidăm în continuare parteneriatul strategic, cu accent pe cooperarea economică și sectorială”, a scris premierul pe platforma X, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, prioritatea este cooperarea pentru a îmbunătăți viața cetățenilor ambelor țări într-o Uniune Europeană mai puternică, mai unită și mai competitivă.

Warm congratulations to @magyarpeterMP on your electoral victory!



We look forward to further strengthening the 🇷🇴🇭🇺 Strategic Partnership, with a focus on economic and sectoral cooperation. Our priority is to work together to improve the lives of our citizens, in a stronger,… — Ilie Bolojan (@Bolojan) April 13, 2026

”Vă dorim un mandat de succes!”, a transmis premierul.

Partidul de opoziție Tisza din Ungaria ar urma să obțină o majoritate de două treimi în Legislativul de la Budapesta. Prim-ministrul ungar Viktor Orban și-a recunoscut înfrângerea în alegerile parlamentare în fața liderului opoziției, Peter Magyar.

