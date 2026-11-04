Alegeri SUA, victorie pe linie a Democraților: obțin majoritatea în Senat și conduc detașat în Camera Reprezentanților. Trump recunoaște rezultatul

Democrații au obținut majoritatea în Senatul Statelor Unite, iar proiecțiile dau un avans considerabil față de republicani în Camera Reprezentanților, potrivit primelor rezultate numărate marți noapte, în cadrul alegerilor de la jumătatea mandatului prezidențial (midterm elections).

La 08:20 ora României, democrații obținuseră 53 de mandate în Senat, față de 41 pentru republicani, potrivit datelor furnizate de Associated Press (AP). Alte 6 curse mai aveau de finalizat numaratori.

În total, 33 de mandate senatoriale din 100 erau la realegere.

În Camera Reprezentanților, unde toate cele 435 de locuri erau puse în joc, democrații înregistrau un avans important la ora menționată. Potrivit datelor AP, aceștia obținuseră 215 de mandate, în timp ce republicanii aveau 126. Aici, democraţii au câştigat până acum opt mandate deţinute anterior de republicani.

În ceea ce privește alegerile pentru funcțiile de guvernator, unde erau disputate 36 de poziții, democrații câștigaseră 22 de mandate, iar republicanii 13.

Unde au pierdut Republicanii senatul. State tradițional roşii au mers la democrați

Texasul, unul dintre cele mai disputate state în cursa pentru Senat, părea să încline puternic la alegerile pentru Senat în favoarea democratului James Talarico, în fața republicanului Ken Paxton. Talarico era proiectat victorios de AP.

De asemenea, democrații au câştigat mandate senatoriale în Iowa, Carolina de Nord, Carolina de Sud şi Ohio, reuşind să preia locuri deţinute anterior de republicani.

Victoriile au venit inclusiv în state tradiţional republicane, precum Kansas, unde Adam Hamilton a câştigat, deşi Partidul Democrat nu mai obţinuse o victorie într-o cursă pentru Senat din 1932.

Alte victorii ale democraților includeau câștigarea statului Carolina de Nord de către candidatul democrat la Senat, Roy Cooper, precum și victoria lui Annie Andrews în fața republicanei Darline Graham, sora regretatului Lindsey Graham, în cursa pentru un loc de senator în Carolina de Sud.

În cursa pentru funcția de guvernator, statul Georgia a trecut în tabăra democrată, Keisha Bottoms obținând victoria, în timp ce Kathy Hochul și-a păstrat funcția de guvernator al statului New York. In acelasi timp, democratul Troy Jackson l-a învins pe senatorul republican care a reprezentat statul Maine timp de aproape 30 de ani.



Primele rezultate indica un adevărat val albastru (blue wave) în Congresul american, după ce sondajele de opinie publicate înaintea scrutinului anticipaseră o cursă dificilă pentru Partidul Republican și președintele Donald Trump.

Alegătorii sunt în mare parte nemulțumiți de primii doi ani ai administrației Trump, perioadă în care republicanii dețineau majorități fragile în ambele camere ale Congresului. Economia a devenit una dintre principalele vulnerabilități electorale ale republicanilor.

Creșterea prețurilor la carburanți și alte bunuri, tarifele comerciale și costurile generate de războiul cu Iranul au alimentat nemulțumirea alegătorilor, inclusiv în state profund republicane. În Iowa, de exemplu, prețul mediu național al benzinei ajunsese la 4,23 dolari pe galon, iar cel al motorinei la 6,33 dolari, potrivit datelor citate de Reuters.

Restul de mandat al lui Trump se va desfasura sub un Congres ostil. Trump afirmă că va accepta rezultatele alegerilor

Dacă democrații preiau cel puțin una dintre camere, ultimii doi ani ai mandatului lui Trump vor fi unii mult mai tensionați din punct de vedere politic. Președintele va trebui să guverneze doi ani cu un Congres ostil și capabil să îi blocheze o parte din agendă, care va căuta să supună administrația unui control parlamentar mult mai agresiv.

De asemenea, este de așteptat ca democrații să promoveze noi inițiative legislative menite să investigheze presupuse acte de corupție în care ar fi implicați Trump și membrii familiei sale.

Trump a declarat într-un interviu acordat marți seara publicației The New York Times că va accepta rezultatele alegerilor și că este deschis colaborării cu democrații.

Președintele a pus pierderile republicanilor pe seama faptului că el însuși nu s-a aflat pe buletinul de vot.

„Sunt absolut dispus să accept aceste rezultate”, a declarat Trump publicației The New York Times.

„Eu nu am fost pe buletinul de vot și, dacă aș fi fost, am fi câștigat LA LIMITĂ!”, a mai scris Trump într-o postare separată pe rețelele sociale.

Președintele i-a acuzat în repetate rânduri pe democrați de presupuse fraude electorale, fără a prezenta dovezi concrete. Anterior, într-un interviu acordat NBC, acesta declarase că va accepta rezultatele alegerilor de la jumătatea mandatului doar dacă scrutinul va fi „corect”.

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