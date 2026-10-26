Alegeri Serbia / Aleksandar Vucic şi-a recunoscut înfrângerea – sunt așteptate rezultatele finale. Formațiunea Lista studenților conduce detașat

Aleksandar Vucic a admis duminică noaptea că Lista Studenţilor, din opoziţie, a câştigat alegerile anticipate desfăşurate în Serbia, transmit agenţiile internaţionale de presă.

„Încă nu avem rezultate finale, pe baza unui eşantion… este clar că am pierdut aceste alegeri, Lista Studenţilor a câştigat, ei vor avea între 135 şi 140 de mandate, iar noi vom avea 105, nimeni altcineva nu a intrat în parlament”, a declarat Vucic.

Lista studenților conduce în alegerile din Serbia, cu 52,52% din voturile valabil exprimate, în timp ce alianța condusă de Aleksandar Vučić a obținut 40,30%, potrivit rezultatelor preliminare după centralizarea a 92,58% dintre secțiile de votare.

Diferența dintre cele două liste a ajuns la aproximativ 471.000 de voturi. Pe locul al treilea se află formațiunea condusă de Ivica Dačić, cu 2,26%.

Deşi cei 6,4 milioane de alegători din Serbia pot alege dintre 18 partide care speră să intre în Parlamentul format din 250 de membri, alegerile s-au transformat într-un referendum între Partidul Progresist Sârb de dreapta al lui Vučić şi Lista Studenţilor, susţinută de tineri.

Această victorie a opoziției pune capăt unei perioade de 12 ani de guvernare ai lui Vucici.

Recunoașterea înfrângerii vine după ce un număr record de alegători s-au prezentat la urne duminică. În întreaga țară, s-au format cozi lungi în fața secțiilor de votare, unii alegători așteptând chiar și două ore. Până la ora 19:00 (ora locală), institutele de sondare și monitorizare CeSID și Ipsos au estimat prezența la vot la 67,6% – cel mai ridicat nivel de la destrămarea Iugoslaviei, în 1992.

Prezența ridicată la vot, alături de cei aproximativ 150.000 de oameni care au participat, săptămâna trecută, la mitingul final al studenților de la Belgrad, au alimentat speculațiile conform cărora studenții ar fi reușit să obțină suficient sprijin pentru a pune capăt celor 12 ani de guvernare ai lui Vucici, notează The Guardian.

Doi ani de proteste

Alegerile anticipate, convocate de Vucici în septembrie, au loc după aproape doi ani de demonstraţii conduse de studenţi împotriva corupţiei şi a autoritarismului, declanşate de moartea a 16 persoane în 2024, când copertina unei gări s-a prăbuşit în oraşul Novi Sad.

De atunci, studenţii au câştigat un sprijin larg, devenind cea mai mare ameninţare la adresa lui Vucic de când acesta a devenit prim-ministru în 2014 şi apoi preşedinte în 2017.

A fost o mobilizare impresionantă în Serbia la alegerile parlamentare anticipate. Oamenii au ieşit în număr mare, încă de la primele ore ale dimineţii, să aleagă membrii care vor forma Adunarea Naţională. Cozile din faţa secţiilor s-au întins pe sute de metri.

„Lista Studenţilor” este o noutate în Serbia

Această victorie este rezultatul a aproape doi ani de proteste declanșate de prăbușirea, în 2024, a unui copertine la gara din Novi Sad, al doilea oraș ca mărime din această țară din Balcani.

Au murit atunci 16 persoane, iar protestatarii au considerat că accidentul a fost o consecință a corupției endemice.

Mişcarea „Lista Studenţilor”, recent înfiinţată, este condusă de studenţi, însă niciunul dintre aceştia nu figurează efectiv pe listă. În schimb, candidaţii săi sunt experţi puţin cunoscuţi, sportivi, fermieri şi artişti.

Mișcarea studențească s-a constituit, la rândul său, într-o forță civică și politică eterogenă. Lista sa unică nu are nicio figură marcantă în frunte, ci a prezentat o selecție de candidați proveniți din societatea civilă, al căror singur punct comun a fost dorința de a învinge Partidul Progresist Sârb (SNS) al lui Aleksandar Vucic.

Ideea constituirii unei entități care să candideze în alegeri a apărut în mai 2025, idee care a fost urmată de discuții cu partidele de opoziție cărora li s-a cerut să nu depună liste distincte, cerință acceptată de o parte dintre ele.

Oficial, Lista Studenților a fost constituită abia pe 9 septembrie 2026, cu numai o lună și jumătate înaintea alegerilor care fuseseră convocate în aceeași zi.

Mesajul studenţilor în timpul campaniei s-a concentrat pe un efort nepartizan de a reconstrui economia Serbiei şi de a restabili democraţia ţării.

Studenţii şi-au folosit energia pentru a atrage alegători deziluzionaţi de politicienii locali. Denigraţi de mass-media proguvernamentală, aceştia au străbătut ţara cu bicicleta şi pe jos pentru a ajunge la alegătorii din zonele rurale – bastioanele tradiţionale ale lui Vučić.

Vučić a declarat că orice proteste care ar putea izbucni pentru a denunţa fraude în cazul victoriei partidului său vor fi imediat reprimate. Comisia electorală de stat a anunţat că va publica rezultatele pe parcursul nopţii, pe măsură ce acestea vor fi centralizate, un proces care va dura probabil până luni dimineaţa.

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