Rezultate oficiale: AfD câștigă din nou în estul Germaniei și produce un nou dezastru electoral pentru CDU – Stânga radicală câștigă Berlinul

Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a câștigat alegerile regionale de duminică din Mecklenburg-Pomerania Inferioară cu 38,2% din voturi, după ce în urmă cu numai două săptămâni obținuse 43,8% și primul loc în Saxonia-Anhalt. AfD a câștigat 21,5 puncte procentuale față de alegerile regionale din urmă cu 5 ani.

CDU, partidul cancelarului Friedrich Merz, a înregistrat în schimb un rezultat istoric de slab: 4,9%, sub pragul electoral, și va rămâne pentru prima dată în istoria Republicii Federale în afara unui parlament regional. CDU s-a clasat astfel pe ultimul loc în alegerile regionale, al 5-lea, pierzând 8,4 puncte procentuale față de alegerile din urmă cu 5 ani.

SPD, condus în land de actuala șefă a guvernului regional Manuela Schwesig, s-a clasat pe locul al doilea, cu 35,5%, în scădere de la 39,6% în 2021.

Cu toate că AfD a obținut cele mai multe voturi, formațiunea este în continuare exclusă de celelalte partide de la negocierile pentru formarea guvernului. SPD ar putea rămâne la conducerea landului printr-o coaliție cu Die Linke și Verzii, cele trei formațiuni având împreună o majoritate în noul parlament regional.

Rezultatul confirmă consolidarea puternică a AfD în estul Germaniei. În urmă cu două săptămâni, în Saxonia-Anhalt, partidul a obținut pe 6 septembrie un scor de 43,8%, mai mult decât dublu față de 20,8% în 2021, în timp ce CDU s-a prăbușit de la 37,1% la 17,2%.

A doua înfrângere severă pentru CDU în două săptămâni. Merz spune că rămâne în funcții

Rezultatul pune din nou presiune asupra cancelarului Friedrich Merz, după prăbușirea CDU din Saxonia-Anhalt. În Mecklenburg-Pomerania Inferioară, partidul nu numai că a obținut cel mai slab rezultat din istoria sa în land, dar a și ratat pentru prima dată pragul de intrare într-un parlament regional.

Merz a calificat rezultatul drept un „dezastru”, dar a anunțat că nu intenționează să demisioneze nici din funcția de cancelar, nici din cea de președinte al CDU. El a spus că își asumă responsabilitatea și că guvernul federal va continua programul de reforme, în pofida costurilor politice pe termen scurt, conform Reuters.

„Nu putem cosmetiza rezultatul. Este un dezastru”, a declarat Merz.

Cancelarul a spus că economia germană trece printr-o transformare profundă, încrederea în instituții este în scădere, iar reformele pregătite de guvern trebuie continuate.

„Îmi asum această responsabilitate. (…) O voi face ca președinte al CDU și, mai ales, ca cancelar al acestei țări”, a afirmat el.

Liderii AfD au cerut demisia cancelarului, însă Merz a respins solicitările.

Alice Weidel, șefa AfD, a afirmat că rezultatul arată că AfD a înlocuit CDU în rolul de „partid popular” în unele regiuni, în timp ce liderii AfD din Mecklenburg-Pomerania Inferioară au revendicat un mandat pentru guvernare.

Celelalte formațiuni reprezentate în parlament au exclus însă colaborarea cu partidul de extremă dreaptă.

Berlin: Die Linke câștigă alegerile, CDU pierde puterea, iar AfD aproape își dublează scorul

Alegerile desfășurate simultan la Berlin au produs și ele o schimbare politică majoră. Die Linke a câștigat scrutinul cu 25,7%, mai mult decât dublu față de rezultatul de 12,2% din 2023 și cel mai bun scor al partidului în capitala germană.

CDU, care conducea până acum guvernul landului Berlin, a coborât la 18,8%, de la 28,2% în 2023. AfD a urcat puternic, de la 9,1% la 16,3%, Verzii au obținut 14,3%, iar SPD 12,1%.

O alianță formată din Die Linke, Verzi și SPD ar dispune de o majoritate clară în parlamentul regional, ceea ce i-ar putea permite candidatei Die Linke, Elif Eralp, să preia conducerea executivului capitalei.

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