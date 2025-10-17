Premierul propune ca alegerile pentru Primăria Capitalei să aibă loc în ultima duminică din noiembrie sau prima din decembrie

Premierul Ilie Bolojan va propune în coaliție, săptămâna viitoare, organizarea în ultima duminică din noiembrie (30 noiembrie) sau în prima duminică din decembrie (7 decembrie) a scrutinului pentru alegerea primarului general al Capitalei. Foarte probabil, fiecare formațiune din coaliție va avea propriul candidat, pentru a fi respectată condiția PSD.

”Voi susţine săptămâna viitoare organizarea acestor alegeri, sau în ultima duminică din noiembrie, sau în prima duminică din decembrie”, a anunțat premierul.

”Personal, cred că alegerile trebuie organizate în spiritul legii, pentru că chiar în litera ei n-am respectat, dar spiritul legii este: Faceţi-le cât mai repede! Deci, cred că trebuie făcute cât mai repede, pentru a fi în spiritul legii şi în interesul bucureştenilor, pentru că una este să ai un primar stabil care are legitimitatea votului şi alta este să ai un interimar, indiferent cât de bine intenţionar este domnul Bujduveanu. Deci, personal cred că putem organiza alegerile la Bucureşti cât mai repede, în final de noiembrie, început de decembrie”, a spus premierul.

Condiția PSD – fiecare partid să aibă candidat propriu

Partidele din coaliție nu au ajuns la un consens privind data alegerilor, PSD dorindu-și să amâne scrutinul și amenințând cu retragerea din coaliție, în cazul în care PNL și USR vor avea candidat comun.

Liberalii și cei de la USR au discutat această variantă, cu desemnarea lui Ciprian Ciucu sau Cătălin Drulă în cursa pentru poziția eliberată de Nicușor Dan în luna mai, odată cu câștigarea alegerilor prezidențiale.

Mai mulți lideri ai PSD au amenințat cu ieșirea social-democraților de la guvernare, dacă PNL și USR vor decide o candidatură unică. Ori un candidat unic din partea coaliție, ori fiecare partid să meargă cu propria propunere, a cerut PSD.

De aceea, fiecare formațiune va avea candidatul său. ”Chiar dacă aceste lucruri nu au fost discutate în protocolul iniţial, nu văd niciun fel de problemă să respectăm acest lucru, important este să avem alegeri în Bucureşti”, a declarat vineri premierul Ilie Bolojan.

