Alegeri pentru Primăria Capitalei / Ultimele mișcări în topul intențiilor de vot, ultimele negocieri și alianțe – Vlad Gheorghe se retrage în favoarea lui Ciprian Ciucu

Daniel Băluță – candidatul PSD, candidata independentă susținută de AUR – Anca Alexandrescu, și Ciprian Ciucu (PNL) se află pe primele trei locuri în intențiile de vot pentru Primăria Capitalei, dar ierarhia se încadrează în marja de eroare a acestui ultim sondaj, realizat de AtlasIntel pentru Hotnews.

Primii doi sunt separați de numai 0,1% puncte procentuale, iar primarul Sectorului 6 se află la o distanță de 1,5 pp de ei.

Ultima fotografie de moment, valabilă pentru acum două săptămâni, îl plasa pe Ciprian Ciucu pe prima poziție, urmat de Daniel Băluță și Anca Alexandrescu pe locul 3.

Vlad Gheorghe se retrage în favoarea lui Ciprian Ciucu și îi cere lui Cătălin Drulă (USR) să facă același lucru pentru a nu facilita o victorie a Ancăi Alexandrescu

După ce săptămâna trecută Ludovic Orban și-a declarat oficial susținerea pentru liberalul Ciucu, candidatul de stânga Vlad Gheorghe (foto, alături de Ciprian Ciucu), a anunțat marți că se retrage din competiție în favoarea lui primarului de la Sector 6, pentru a crește șansele dreptei în această cursă.

Candidaturile au rămas definitive din data de 23 noiembrie, astfel încât, în pofida deciziei de retragere, numele lui Vlad Gheorghe, de la partidul DREPT și cu doar 0,9% în sondajul privind intențiile de vot se va regăsi pe buletinele de vot, pe poziţia 7.

Vlad Gheorghe și candidatul Ciprian Ciucu au susținut marți o conferință de presă în fața PMB și au lansat un apel către Cătălin Drulă pentru a li se alătura, astfel încât să nu ajungă primar general al Bucureștiului Anca Alexandrescu, cea susținută de suveraniștii de la AUR.

”Vreau să fac încă o dată un apel către domnul Drulă, candidat tot de dreapta, dar aflat pe locul patru, să înţeleagă în al doisprezecelea ceas că lucrul responsabil de făcut este să vină alături de noi în această alianţă, alianţa candidaţilor, nu a partidelor, şi să-l susţină şi dânsul pe domnul Ciucu dacă nu vrea să avem un primar extremist la Capitală”, a declarat Vlad Gheorghe.

Ciprian Ciucu a declarat că şi el şi Vlad Gheorghe au o viziune clară pentru Bucureşti, care să fie împotriva birocraţiei şi pentru eliminarea corupţiei.

”Vreau să-i mulţumesc lui Vlad Gheorghe pentru acest gest greu, dar responsabil făcut astăzi. Îi mulţumesc pentru sprijin. Amândoi avem o viziune clară pentru acest oraş, care să fie împotriva birocraţiei, pentru a elimina corupţia şi pentru a aduce eficienţa în oraş. Este un pact, este o alianţă care nu este ideologică la Primăria Generală nu avem nevoie de ideologie, avem nevoie de performanţă.

Ne unesc valoarile europene şi ne unesc valorile democratice. În acest context, în care pericolul extremismului este real, vedem că sondajele de opinie dau şanse care sunt cât se poate de reale candidatului extremist, populist şi fără experienţă administrativă, în acest context o astfel de susţinere este extrem de binevenită”, a afirmat candidatul PNL la Primăria Capitalei.

El a făcut un apel către candidatul USR să nu mai dezbine.

”Apelul meu către candidatul de pe locul 4, candidatul USR, este să nu mai dezbine, este să ducă o campanie pozitivă pe viziunea sa, asta în cazul în care nu vrea să ni se alăture în continuare”, a spus Ciucu.

Cătălin Drulă îi îndeamnă pe Daniel Băluţă şi Ciprian Ciucu să accepte invitațiile la dezbateri

Candidatul USR la Primăria Capitalei îi acuză pe Daniel Băluţă şi Ciprian Ciucu că refuză să participe la dezbateri, deși s-a intrat în ultimele zile de campanie. ”Când nu vrei să vii la dezbateri, înseamnă că îţi e frică. Îţi e frică să te arăţi aşa cum eşti, să te confrunţi cu trecutul, să se vadă personalitatea şi ideile tale”, spune Cătălin Drulă.

”Suntem în săptămâna finală de campanie, iar Daniel Băluţă şi Ciprian Ciucu refuză în continuare să vină la dezbateri. Exact atitudinea asta au avut-o anul trecut Ciolacu şi Ciucă, cei pe care îi susţineau cei doi contracandidaţi ai mei. Exact atitudinea asta de sfidare a democraţiei ne-a dus către prăpăstia extremismului. Atunci când pentru oameni pare că nu mai sunt soluţii în interiorul democraţiei, că jocul pare “aranjat”, creşte frustrarea socială şi monstrul extremismului. Răspunsul unor oameni politici responsabili la extremism ar trebui să fie tocmai să nu fugă de cetăţeni, să aibă mai multă deschidere şi să dea încredere în mecanismele clasice ale democraţiei. Precum dezbaterea”, scrie Drulă pe Facebook.

Candidații la PMB au primit invitații au existat invitaţii de la televiziuni naţionale, universităţi şi organizaţii ale societăţii civile, la care el a confirmat necondiţionat, în timp ce cei doi contracandidaţi ”au dus gazdele cu vorba, iar în final n-au mai venit”.

”Când nu vrei să vii la dezbateri, înseamnă că îţi e frică. Îţi e frică să te arăţi aşa cum eşti, să te confrunţi cu trecutul, să se vadă personalitatea şi ideile tale. Şi speri să fii ales printr-un soi de joc la masa verde. Să meargă “votul util”, sau o sperietoare, sau o poveste pe care o scriu consultanţii prin reclame. O poveste pe care tu cu vocea şi faţa ta nu o poţi susţine într-o confruntare”, acuză Drulă.

****