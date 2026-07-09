Palestinienii vor avea primele alegeri parlamentare din ultimii 20 de ani, pe 28 noiembrie – Hamas și-a dizolvat comitetul de guvernare din Fâșia Gaza

Preşedintele palestinian Mahmoud Abbas a stabilit data de 28 noiembrie pentru următoarele alegeri parlamentare, conform unui decret publicat joi, iar dacă ele vor avea loc, acest lucru va marca primul astfel de vot în teritoriile palestiniene din ultimele două decenii, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

„Decretul prezidenţial solicită poporului palestinian din Ierusalim, Cisiordania şi Fâşia Gaza să participe la alegeri parlamentare libere şi directe pentru a alege membrii Consiliului Legislativ Palestinian la data specificată”, a relatat agenţia oficială de ştiri Wafa, citând decretul.

Ultimele alegeri parlamentare au fost în 2006, când Hamas a preluat puterea și a guvernat 20 de ani

Ultimele alegeri parlamentare din teritoriile palestiniene au avut loc în 2006, când Hamas a câştigat scrutinul, învingând partidul Fatah al lui Abbas, care dominase anterior politica palestiniană.

Consiliul Legislativ Palestinian, care serveşte drept parlament al Autorităţii Palestiniene conduse de Mahmoud Abbas, nu s-a mai întrunit din 2007.

Organizarea alegerilor se numără printre reformele cerute de comunitatea internaţională, care sprijină financiar Autoritatea Palestiniană.

Mahmoud Abbas, în vârstă de nouăzeci de ani, a câştigat ultimele alegeri prezidenţiale palestiniene din 2005 pentru un mandat de patru ani, care ar fi trebuit să se încheie în 2009.

Cu toate acestea, mandatul său a fost prelungit, iar de atunci nu au mai avut loc alegeri prezidenţiale. Mahmoud Abbas a condus de atunci prin decrete, o practică ce a atras critici atât pe plan intern, cât şi pe plan internaţional.

În 2021, el a anunţat alegeri legislative şi prezidenţiale, programate pentru lunile mai şi iulie ale acelui an.

Hamas și-a dizolvat după 20 de ani Comitetul de guvernare prin decrete din Fâșia Gaza, prin care guverna teritoriul

Aceste alegeri au fost ulterior amânate pe termen nelimitat din cauza lipsei de garanţii care să permită desfăşurarea votului în Ierusalimul de Est, aflat sub controlul Israelului din 1967.

În aprilie, palestinienii s-au prezentat la urne pentru a alege consiliile municipale din Cisiordania ocupată, acestea fiind primele alegeri organizate de la începutul războiului din Gaza, în octombrie 2023.

De notat că Hamas și-a dizolvat, săptămâna aceasta, după 20 de ani, Comitetul de guvernare prin decrete din Fâșia Gaza, prin care guverna efectiv teritoriul. Mișcarea a transferat autoritatea administrativă către un comitet nou, tehnocratic, o mișcare istorică pentru enclava palestiniană.

În același timp, Autoritatea Palestiniană se confruntă cu critici pe scară largă cu privire la corupţie, paralizia instituţiilor sale şi erodarea legitimităţii. Donatorii îşi condiţionează din ce în ce mai mult sprijinul financiar şi diplomatic de reforme, în special în ceea ce priveşte guvernarea locală.

În ceea ce-l privește pe Mahmoud Abbas, acesta a anunţat în iunie că alegerile prezidenţiale vor avea loc la începutul anului 2027, fără a specifica dacă va fi candidat.

Teritoriile palestiniene vor fi guvernate de o administrație de tranziție. Cum va fi reconstruită Gaza

Amintim că, în urma unui acord de încetare a focului, Casa Albă a aprobat, în ianuarie 2026, structura unei administrații de tranziție. Aceasta a inclus înființarea unui „Consiliu pentru Pace în Gaza” și a „Comitetului Național pentru Administrarea Gazei”, un organism tehnocrat condus de Ali Shaath, oficial palestinian și inginer constructor.

La 6 iulie 2026, Biroul de Presă al Guvernului din Gaza a organizat o conferință de presă în fața Spitalului Martirilor Al-Aqsa, pentru a anunța dizolvarea oficială a Comitetului de Urgență.

La prima reuniune a Consiliului pentru Pace, din februarie, Ali Shaath, șeful comitetului tehnocrat format pentru administrarea Gazei, a prezentat cadrul general al planului său pentru primele 100 de zile.

”Operăm în condiții extrem de dificile. Mari părți din Fâșia Gaza sunt distruse. Nevoile umanitare sunt acute. Legea și ordinea sunt fragile (…). De aceea disciplina contează. Prioritățile noastre: restabilirea securității prin poliție profesionistă, sub o singură autoritate și o singură lege. Antrenăm 5.000 de membri pentru o forță de poliție care să înceapă operațiunile în 60 de zile. În al doilea rând, vrem să renaștem activitatea economică, să creăm locuri de muncă decente, în special pentru populația tânără. În al treilea rând, să asigurăm în mod sustenabil un pachet de asistență de urgență. În al patrulea rând să restabilim funcționarea unor servicii de bază precum electricitate, apă, sănătate și educație, iar în ultimul rând accesul și (libera) mișcare. Mandatul nostru e simplu: pas cu pas să construim fundația pentru o pace durabilă, demnitate și prosperitate pentru poporul Fâșiei Gaza”, a spus Ali Shaath.

2.000 de persoane ar fi aplicat deja, în mai puțin de 24 de ore, pentru această forță de poliție, ce va fi antrenată în Egipt.

Yakir Gabay, șeful planului de reconstrucție, a declarat la rândul său la Consiliul pentru Pace că efortul de reconstrucție va începe cu eliminarea a 75 de milioane de tone de moloz și construcția de locuințe temporare. În paralel va începe construcția de infrastructură și locuințe permanente.

”Există deja un masterplan detaliat pentru locuire și infrastructură, printre care școli moderne și spitale, capacități de producție manufacturiere și agricole, căi ferate și drumuri, uzine pentru tratarea apei și producția de energie, hub-uri logistice, centre de date și pentru telecomunicații. Vor fi construite și infrastructuri pentru activități de recreere și sportive, precum și un aeroport și un port pentru bunuri”, a spus Gabay.

”Deja au fost realizate contacte cu dezvoltatori regionali cu experiență în construcții în Orientul Mijlociu. Finanțarea ar fi deja asigurată”, a mai spus Yakir Gabay, adăugând că planul de reconstrucție depinde de dezarmarea Hamas.

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