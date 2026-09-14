Alegeri locale în Saxonia Inferioară, în Vestul Germaniei: CDU câștigă cu 27,7%, dar AfD își triplează scorul – Un nou test pentru Merz înaintea scrutinului din Mecklenburg-Pomerania, din Est, unde AfD e favorit

Uniunea Creștin-Democrată (CDU), partidul cancelarului Friedrich Merz, s-a clasat pe primul loc la alegerile locale din Saxonia Inferioară, cu 27,7% din voturi, potrivit unei proiecții publicate de televiziunea regională NDR. Social-democrații (SPD) au obținut 24,5%, în timp ce partidul de extremă dreapta AfD a ajuns la 16,5%, aproape triplându-și scorul față de scrutinul precedent.

Rezultatul oferă CDU o gură de oxigen după victoria AfD la alegerile regionale din Saxonia-Anhalt de săptămâna trecută, dar confirmă în același timp ascensiunea puternică a formațiunii de extremă dreapta și în vestul Germaniei.

AfD a câștigat aproximativ 11 puncte procentuale față de alegerile locale anterioare, una dintre cele mai mari creșteri dintre formațiunile participante.

Liderul CDU din Saxonia Inferioară, Sebastian Lechner, a recunoscut înainte de publicarea proiecțiilor că partidul resimte nemulțumirea alegătorilor față de guvernarea de la Berlin.

„După cum știți, aceste alegeri locale nu s-au desfășurat tocmai în circumstanțe ușoare. Și noi am observat nemulțumirea față de Berlin”, a declarat Lechner, care a vorbit și despre o „problemă de credibilitate” a CDU ce trebuie rezolvată.

AfD continuă să câștige teren și în vestul Germaniei, după victoria din Saxonia-Anhalt

Prezența la vot a depășit 50%, fiind mai mare decât în urmă cu cinci ani, iar scrutinul a fost urmărit îndeaproape tocmai pentru a măsura capacitatea AfD de a-și extinde baza electorală dincolo de landurile estice, unde partidul a obținut în ultimii ani cele mai bune rezultate.

Pentru cancelarul Friedrich Merz, rezultatul din Saxonia Inferioară oferă doar un răgaz temporar. Duminica viitoare au loc alegeri în Mecklenburg-Pomerania Occidentală, unde CDU riscă o înfrângere severă, în condițiile în care sprijinul pentru partid a coborât recent până la aproximativ 7% în sondaje.

Succesiunea scrutinelor locale și regionale transformă luna septembrie într-un test important pentru coaliția de guvernare de la Berlin și pentru capacitatea CDU de a opri avansul AfD.

Candidații locali au rezistat mai bine decât partidele

Dincolo de evoluția votului politic, mai mulți candidați aflați deja în funcție au reușit să își păstreze pozițiile sau să intre în turul al doilea.

La Wolfsburg, primarul Dennis Weilmann, membru CDU, a obținut un nou mandat din primul tur, cu 50,1% din voturi.

La Emden, independentul Tim Kruithoff a câștigat cu 68,7%, iar în Stade, Kai Seefried și-a păstrat funcția de președinte al consiliului județean cu 79,3%.

Rezultatele indică astfel o diferență tot mai mare între dinamica partidelor la nivel național și capacitatea unor lideri locali de a-și conserva sprijinul electoral.

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