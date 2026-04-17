Alegeri legislative în Bulgaria – Fostul președinte Rumen Radev și partidul său sunt favoriți în sondaje. Agenda lor

Fostul președinte bulgar, Rumen Radev (foto), și formațiunea sa nou înființată, Bulgaria Progresistă, au cele mai mari șanse să câștige alegerile parlamentare din țara vecină, programate duminică.

Este cel de-al optulea scrutin în 5 ani, pe fondul unei crize politice în care coalițiile fragile nu au reușit să supraviețuiască, scrie Reuters.

În decembrie, guvernul de la Sofia a demisionat pe fondul protestelor de masă împotriva corupției și a unui buget care propunea creșterea impozitelor. A urmat o creștere a cererii de reforme. A intrat în scenă Rumen Radev, prin demisia din funcția de președinte din ianuarie și anunțul că va intra în cursa pentru legislative.

Partidul Bulgaria Progresistă are aproximativ 30% din voturi, arată sondajele, cu aproximativ 10 puncte procentuale în fața celui mai mare partid din țară, GERB, dar cu mult sub majoritatea absolută.

Radev va avea nevoie de parteneri de coaliție. Un posibil partener este coaliția pro-europeană „Continuăm Schimbarea – Bulgaria Democratică” (PP-DB), care are aproximativ 12% și este de acord că reforma este necesară.

Rumen Radev a exclus o alianță cu GERB, condus de fostul prim-ministru Boiko Borisov, sau cu partidul Mișcarea pentru Drepturi și Libertăți, al cărui lider, Delian Peevski, se află sub sancțiuni din partea SUA și a Regatului Unit pentru corupție.

Multe vor depinde de prezența la vot, care se așteaptă să depășească 50%.

În încercarea de a restabili încrederea, guvernul interimar a luat măsuri severe împotriva cumpărării de voturi, practică foarte răspândită în Bulgaria, și a solicitat ajutorul UE pentru a combate dezinformarea online, inclusiv ⁠din ceea ce a numit surse rusești.

Cine este Rumen Radev și ce agendă are

Fost comandant-șef al Forțelor Aeriene, Rumen Radev și-a început cariera militară în 1987, sub regimul comunist, și s-a impus printre militarii cei mai distinși ai țării. Absolvent cu merite în Bulgaria și, mai târziu, după căderea comunismului, în SUA, unde a fost cel mai bun student străin la Air Command and Staff College, și-a construit o reputație de profesionist în calificarea sa militară înainte de a intra în politică.

În 2016, Radev a fost ales președinte, după ce a candidat ca independent cu sprijinul Partidului Socialist, iar în 2021 a fost reales. El a avut în tot acest timp o relație tensionată cu liderul populist conservator Boiko Borisov, fost premier și cel mai influent politician bulgar din ultimii 15 ani, pe care l-a acuzat adesea că tolerează corupția.

Conflictele sale cu elitele politice ale sistemului i-au adus sprijin popular, mai ales după ce a susținut mai multe proteste publice, inclusiv mobilizarea împotriva corupției și a creșterii prețurilor care a dus la căderea guvernului de coaliție condus de premierul Rosen Jeleazkov în decembrie anul trecut.

Acum, cu un mesaj naționalist focalizat pe regenerarea statului, securitatea națională și tragerea la răspundere, Radev caută să capitalizeze electoral nemulțumirea publică.

Obiectivul său declarat este „transformarea Bulgariei”, deși criticii săi afirmă că stilul său individualist ar putea submina democrația. De altfel, Radev nu își ascunde admirația pentru premierul conservator și naționalist ungar Viktor Orban, care părăsește puterea după 16 ani în urma pierderii alegerilor. Radev vede în Orban modelul său politic, dar mai pragmatic și mai puțin conflictual, inclusiv în relațiile cu Bruxelles-ul.

El și-a axat campania pe măsuri anti-inflație și pe prioritizarea economiei „mai presus de ideologii”. Radev a pledat astfel pentru reluarea dialogului cu Rusia, astfel încât Bulgaria să poată avea acces din nou la resurse energetice ieftine, a contestat Pactul Verde european și a adoptat o poziție critică față de principiile liberale, inclusiv față de politicile favorabile minorității LGBTI.

În politica externă, Radev pledează pentru o abordare pragmatică ce combină apartenența la UE și NATO cu o poziție critică față de sancțiunile împotriva Rusiei. El susține menținerea relațiilor cu Moscova și se opune furnizării de ajutor militar Ucrainei, argumentând că acesta prelungește conflictul.

