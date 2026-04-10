Alegeri în Ungaria / Peter Magyar și Tisza continuă să conducă în sondaje înaintea scrutinului de duminică. Riposta lui Viktor Orban

Un sondaj publicat joi seară în Ungaria arată că partidul de centru-dreapta Tisza devansează partidul Fidesz al prim-ministrului Viktor Orban, în perspectiva alegerilor parlamentare programate pentru duminică.

Viktor Orban se confruntă cu cea mai mare provocare la adresa guvernării sale din ultimii 16 ani, deși numărul mare de alegători indeciși înseamnă că rezultatul alegerilor este incert.

Formațiunea Tisza, condusă de Peter Magyar, beneficiază de sprijinul a 50% dintre alegătorii deciși să meargă la urne, în timp ce 37% au declarat că susțin Fidesz, a arătat sondajul realizat de Idea Institute.

Sondajul, care a avut un eșantion de 1.500 de persoane, a arătat un sprijin de 39% pentru Tisza în rândul tuturor alegătorilor, Fidesz fiind susținut de 30%. Aproximativ 21% dintre respondenți au declarat că nu s-au decis cum vor vota duminică.

Orban acuza opoziția că perturbă procesul electoral

Viktor Orban și-a acuzat vineri adversarii că s-au angajat într-o „tentativă organizată de a folosi haosul, presiunea și demonizarea internațională” pentru a câștiga alegerile, denaturând vointa electoratului ungar. Aceștia „conspiră cu serviciile de informații străine” pentru a prelua puterea, a afirmat Orban pe Facebook.

Viktor Orban, la putere din 2010, candidează pentru un al cincilea mandat, reamintește Agerpres.

Rivalul său conservator și pro-european, Peter Magyar, a avertizat la rândul lui, în contextul vizitei la Budapesta a vicepreședintelui american JD Vance de săptămâna aceasta, împotriva încercării SUA de a influența alegerile.

Joi seară, președintele SUA, Donald Trump, și-a exprimat din nou sprijinul pentru cel mai apropiat aliat al său din UE, pe platforma sa Truth Social. „Ungaria: VOTAȚI PENTRU VIKTOR ORBAN. Este un prieten adevărat, un luptător și un CÂȘTIGÃTOR și are sprijinul meu deplin și complet”, a scris Trump.

***