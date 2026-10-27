Exit poll Israel – Coaliția anti-Netanyahu conduce, Likud e cel mai mare partid, niciuna dintre părți nu are o majoritate. Prezența la urne, cea mai ridicată din ultimii 45 de ani – „Oboseală față de Bibi”

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Partidul Likud al premierului israelian Benjamin Netanyahu a obținut cele mai multe voturi la alegerile de marți, însă blocul partidelor care i se opun, condus de Gadi Eisenkot, se clasează înaintea blocului său, potrivit unor exit-poll-uri realizate și difuzate de Channel 13, Channel 12 și Kan. Cu toate acestea, niciuna dintre tabere nu are o cale clară pentru formarea unui guvern, în contextul unui rezultat record pentru partidele israeliene conduse de arabi, potrivit proiecției.



Avansul proiectat al Likud după închiderea urnelor, la ora 22:00, contrazice sondajele din ultimele săptămâni, care au indicat în cea mai mare parte că partidul premierului se află în urma rivalilor săi. Likud ar urma să obțină 24-25 de mandate în Knesset, potrivit exit-poll-ului, în timp ce partidul centrist de opoziție Yashar, condus de Eisenkot, ar urma să obțină 22-23, conform The Times of Israel.

În total, blocul anti-Netanyahu este proiectat să obțină 52-53 de mandate, în timp ce blocul de dreapta condus de Netanyahu ar urma să obțină 50. Ambele tabere sunt așteptate să rămână mult sub pragul de 61 de mandate necesar pentru majoritate. Partidele conduse de arabi, care se opun, de asemenea, lui Netanyahu, ar urma să obțină un total record de 17-18 mandate.

Lipsa unui câștigător clar este în linie cu sondajele din ultimele luni, care au anticipat un scrutin fără un rezultat concludent. Cel mai probabil, în zilele și săptămânile următoare, partidele și liderii lor vor negocia între ei în încercarea de a strânge suficient sprijin pentru a forma un guvern, posibil cu susținerea partidelor conduse de arabi, care, în general, nu au făcut parte din coalițiile de guvernare.



Rămâne însă deschisă și posibilitatea ca nici Netanyahu, nici adversarii săi să nu reușească să formeze o coaliție. În acest caz, Israelul ar putea organiza din nou alegeri, iar Netanyahu ar rămâne premier interimar. Ar fi o repetare a perioadei 2019–2022, când țara a organizat cinci runde de scrutin.



De notat că exit-poll-urile sunt adesea actualizate pe parcursul nopții, pe măsură ce sosesc noi date.



Între timp, Comisia Electorală Centrală a început numărarea voturilor. Comisia va publica rezultate oficiale pe parcursul nopții, iar rezultatele efective diferă adesea de proiecțiile exit-poll-urilor.



La ora 20:00, rata de participare la alegerile parlamentare din Israel a fost de 74,3% marți seară, la ora 20:00. Procentul era cu 3,7 puncte procentuale peste prezența totală înregistrată la scrutinul din 2022 și reprezintă cel mai ridicat nivel la această oră din 1988.

De notat că Comisia Electorală Centrală din Israel a respins marți seară o solicitare a partidului Likud, condus de premierul Benjamin Netanyahu, și a formațiunilor aliate de prelungire a programului de vot după ora 22:00. Comisia a motivat decizia prin rata ridicată de participare la nivel național și a precizat că nu există motive pentru extinderea programului electoral.

De notat că pe listele electorale sunt înscriși 7.331.981 alegători dintr-o populație de 10,305 milioane. De asemenea, se estimează că circa 67.000 din cei 810.000 de cetățeni israelieni din străinătate cu drept de vot au venit în Israel să voteze. Legea electorală nu permite israelienilor rezidenți în străinătate să voteze la oficiile diplomatice sau prin corespondență (cu excepția funcționarilor publici aflați în misiune).



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Știrea inițială:



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Șeful Shin Bet (serviciile de informații israeliene), David Zini, a declarat, în contextul în care israelienii se prezintă la urne într-un număr record în această zi de marți: „Prezența la vot este ridicată și putem asigura cetățenii Israelului că alegerile sunt monitorizate și se desfășoară într-o manieră corectă și încurajatoare”.

Marți au loc primele alegeri legislative naționale din Israel de la atacul condus de Hamas din 7 octombrie 2023, eveniment care a declanșat un conflict prelungit, concentrat în principal în Fâșia Gaza. De asemenea, conflictul din Liban rămâne o sursă de tensiune, iar premierul israelian Benjamin Netanyahu – al cărui destin politic este decis prin acest scrutin – amenință cu un nou război împotriva Iranului.

Prezență record la urne

„Alegerile pentru cel de-al 26-lea Knesset au început marți dimineață, având pe listele electorale 7.331.981 de alegători cu drept de vot. În întreaga țară au fost organizate 12.018 secții de votare, unde cetățenii pot alege dintre 36 de liste care concurează pentru cele 120 de locuri din legislativul israelian”, relatează Israel National News Arutz Sheva.

Secțiile de votare s-au deschis la ora 07:00 și se vor închide la ora 22:00, adică tot 22:00 ora Bucureștiului – România și Israel sunt pe același fus orar.

Se remarcă deja o prezență la vot extrem de ridicată, fapt considerat un semn nefavorabil pentru Netanyahu și partidul său, Likud. Această situație sugerează o „oboseală față de Bibi” – un fenomen care ar putea duce la o redistribuire a voturilor către partide situate mai la dreapta sau mai la stânga spectrului politic.

Într-o actualizare de la prânz, publicația The Times of Israel notează:

„Conform Comisiei Centrale Electorale, prezența la vot la ora prânzului era de 31,5%, o cifră mai mare față de cele 28,4% înregistrate la aceeași oră în timpul alegerilor din 2022. Este cea mai ridicată prezență la vot înregistrată la această oră din 1973 încoace, de la alegerile desfășurate imediat după Războiul de Yom Kippur.”

Un scrutin care va decide viitorul politic al lui Benjamin Netanyahu

„Bibi”, în vârstă de 77 de ani, a condus Israelul timp de aproape 19 din ultimii 30 de ani și a pus un accent constant pe securitate, devenind, în multe privințe, un fel de prim-ministru permanent pe timp de război. El a supervizat distrugerea Fâșiei Gaza în urma atacului din 7 octombrie, precum și conflicte în Liban, Siria și lovituri ocazionale în Yemen.

Războiul cu Iranul rămâne cel mai amplu conflict pe care l-a gestionat; în cadrul unor valuri anterioare de represalii iraniene, orașele și bazele militare israeliene au fost vizate de o ploaie de rachete balistice și drone iraniene. Adversarii săi l-au acuzat că încearcă să reaprindă conflictul sub pretexte false, cu scopul de a-și prelungi rămânerea la putere.

Luptă strânsă între partidele conservatoare și ultraortodoxe și opoziția liberală

În ziua alegerilor, publicația Times of Israel notează că „ultimele sondaje indică o cursă strânsă între blocul partidelor de dreapta și ultraortodoxe, condus de Netanyahu, și opoziția reprezentată de formațiunea Yashar, a lui Gadi Eisenkot. Deși opoziția pare să aibă mai multe căi de a obține o majoritate parlamentară, divergențele profunde dintre liderii săi – în special în ceea ce privește colaborarea cu partidele arabe – ar putea împiedica transformarea avantajului electoral într-o coaliție de guvernare”.

De menționat că alegătorii votează pentru un legislativ, nu își aleg direct prim-ministrul; procesul electoral se desfășoară în baza unui sistem de reprezentare proporțională.

Netanyahu acuză nereguli din partea partidelor arabe

De asemenea, într-un nou videoclip adresat susținătorilor săi, Netanyahu a avertizat că „încearcă să ne fure alegerile”, făcând referire la trei membri ai formațiunii Ra’am, arestați recent sub suspiciunea de mituire a alegătorilor. Ra’am este un partid arab musulman religios.

„Este o chestiune serioasă”, spune el. „Este o infracțiune. Vor ajunge la fiecare persoană în parte. Ați fost avertizați.”

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