Alegeri în Israel: Coaliția lui Benjamin Netanyahu, la egalitate cu opoziția în sondaje – Liderul israelian joacă cartea premierului de război

Israelul organizează marți primele alegeri parlamentare după atacul Hamas din 7 octombrie 2023 și războaiele care au urmat în Gaza, Liban (împotriva Hezbollah) și Iran. Sondajele recente indică o egalitate între blocul de dreapta condus de Benjamin Netanyahu și blocul de opoziție condus de generalul Gadi Eisenkot: alianța lui Netanyahu e creditată cu un număr de mandate similar cu cel al opoziției.

Netanyahu și coaliția sa par să intre cu a doua șansă în alegerile legislative, dar presa internațională scrie că Netanyahu mai are de jucat câteva cărți care i-ar permite să rămână la putere, de la blocarea unei majorități parlamentare la reluarea războiului cu Iranul.

Conform sondajelor, nicio forță nu pare că va obține majoritatea absolută de 61 de mandate din cele 120 ale Knesset-ului. În timp ce sondajele din prima parte a anului favorizau opoziția, datele recente indică o revenire a coaliției de guvernare conduse de Benjamin Netanyahu, aceasta fiind creditată cu 50-55 de mandate, aproape la egalitate cu blocul opoziției, care e creditat cu între 54 și 57 mandate.

Balanța puterii ar putea rămâne în mâinile celor două liste ale partidelor arabe, care sunt estimate a obține între 12 și 14 mandate.

Principalul rival al lui Netanyahu în ceea ce privește conducerea viitorului guvern este Gadi Eisenkot, fost șef al Statului Major al Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF). Eisenkot, ai cărui părinți erau originari din Maroc, este considerat primul evreu sefard/oriental cu șanse reale de a deveni șef al guvernului în istoria statului Israel.

De notat că posibilitatea unui guvern de uniune națională între Likud (partidul lui Netanyahu) și partidele Yashar (al lui Gadi Eisenkot), B’Yahad și Israel Beitenu este blocată de refuzul opoziției de a-l accepta ca lider pe Netanyahu. Premierul este în prezent judecat pentru corupție și este acuzat că nu a luat măsuri preventive, în ciuda avertismentelor privind atacul Hamas din 7 octombrie 2023, în urma căruia au fost înregistrate 1.200 de victime, majoritatea civile, și răpirea a 251 de ostatici.

În plus, formarea unei noi coaliții este complicată de mai multe puncte de divergență majore. În timp ce blocul condus de Netanyahu refuză orice colaborare cu partidele arabe, liderul din cadrul opoziției s-a arătat dispus la o astfel de înțelegere. O altă problemă se conturează a fi scutirea studenților de la seminarele ultra-ortodoxe (Yeshive) de la serviciul militar, măsură pe care opoziția dorește să o elimine, măsură la care se opune vehement de partidele Shas și Yahadut ha Torah.

Donald Trump, mesaj de susținere pentru Netanyahu. Liderul israelian joacă cartea premierului de război

În ajunul alegerilor, Netanyahu s-a lăudat cu sprijinul primit din partea lui Donald Trump, sugerând că cei doi lideri ar putea relua războiul împotriva Iranului dacă el va câștiga. Anunțul premierului israelian a venit după ce președintele Trump a declarat că trebuie „să ducă treaba la capăt” în ceea ce privește Iranul, potrivit Reuters.

„Președintele SUA, Donald Trump, a venit cu o prietenie cum nu a mai existat niciodată între un premier israelian și un președinte american. Și este îndoielnic că vom mai avea vreodată un președinte atât de prietenos. (…) Mai are încă doi ani de mandat și spune că vă îndeamnă să votați pentru mine”, a declarat Netanyahu, duminică seară, într-o apariție televizată.

În același timp, într-o postare proprie pe rețelele sociale, publicată duminică, Trump, care a lansat războiul împotriva Iranului împreună cu Netanyahu în februarie, a scris: „Votați-l pe Bibi Netanyahu pentru funcția de premier, trebuie să ducem la capăt treaba pe care am început-o!”.

Netanyahu a declarat că Trump este dispus să întreprindă acțiuni „care ar elimina, în sfârșit, amenințarea iraniană”, dar numai atât timp cât Netanyahu rămâne la putere.

„Și am dat deja instrucțiuni Mossadului și IDF să răstoarne acest regim pentru că aceasta este singura modalitate de a pune capăt acestei amenințări”, a declarat Netanyahu, referindu-se la principalul serviciu israelian de informații și la armată.

Gadi Eisenkot, principalul rival al lui Netanyahu, a publicat la rândul său un mesaj pe rețelele sociale, în care l-a lăudat pe Donald Trump drept „un adevărat prieten al Israelului”: „Apreciez eforturile sale și angajamentul său față de securitatea Israelului și sunt convins că va colabora pe deplin cu orice lider ales de popor”.

Eisenkot îl acuză pe Netanyahu că încearcă să inducă frica

De notat că, după atacurile Hamas din 7 octombrie 2023, politica israeliană s-a deplasat puternic spre dreapta. Aproape toate partidele conduse de evrei, inclusiv formațiunea lui Eisenkot, cunoscut pentru pozițiile sale dure, se opun acum „soluției celor două state”, care a stat la baza mai multor decenii de negocieri de pace cu palestinienii.

Reuters îl caracterizează pe Netanyahu, în vârstă de 77 de ani, drept un maestru necontestat al supraviețuirii politice: singura dată după 2009 când adversarii săi au reușit să-l îndepărteze temporar din funcția de premier au fost necesare patru alegeri fără rezultat clar, desfășurate într-un interval de doi ani. Netanyahu a revenit la putere după doar 18 luni.

Duminică, Netanyahu a publicat o imagine generată de AI cu un nor în formă de ciupercă deasupra Tel Avivului, afirmând că Israelul se confruntă cu un pericol existențial din cauza Iranului.

תקראו את הדברים החשובים של יובל בלומברג:



מדינת ישראל נמצאת בסכנה קיומית אמיתית ומוחשית. אם האיראנים ישיגו גרעין, שום דבר כבר לא ישנה יותר. הכל כל כך טפל אל מול הסכנה הקיומית של איראן והציר השיעי.



הסערות המבוימות והמומצאות חדשות לבקרים נועדו להסיט את תשומת הלב מהדבר האחד שהוא… pic.twitter.com/v6L73s0bFO — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 25, 2026

Eisenkot a răspuns acuzându-l că „se bazează pe o campanie de inducere a fricii, minciuni și amenințări – inclusiv imagini cu bombe nucleare în centrul Tel Avivului. De data aceasta, nu va funcționa”.

Sprijinul acordat de Trump lui Netanyahu implică și propriile riscuri politice pentru președintele american, cu o săptămână înaintea alegerilor legislative în care republicanii săi încearcă să păstreze controlul asupra Congresului.

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