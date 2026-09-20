Alegeri în Germania – exit-poll: AfD conduce și în Mecklenburg-Pomerania Occidentală. Die Linke câștigă la Berlin – Merz califică rezultatul drept „un dezastru”

Partidul Alternativa pentru Germania (AfD) se clasează pe primul loc în alegerile regionale din Mecklenburg-Pomerania Occidentală, potrivit primelor estimări publicate duminică seară, în timp ce Die Linke conduce scrutinul pentru Parlamentul regional din Berlin, potrivit DW.

În Mecklenburg-Pomerania Occidentală, AfD este creditată cu 37% din voturi, urmată de Partidul Social-Democrat (SPD), cu 35,5%, potrivit primelor estimări. Uniunea Creștin-Democrată (CDU), formațiunea cancelarului Friedrich Merz, este creditată cu 5,5%, în apropierea pragului electoral de 5%.

Rezultatul reprezintă o creștere pentru AfD în landul din nord-estul Germaniei și o lovitură pentru CDU. Formarea viitorului guvern regional va depinde de distribuția finală a mandatelor și de alianțele care vor putea fi constituite.

În Berlin, Die Linke este creditată cu 24,5%, urmată de CDU, cu 20%, și AfD, cu 16%, potrivit primelor estimări. Rezultatele lasă deschisă o serie de variante pentru formarea unei majorități în capitala germană.

Cancelarul Friedrich Merz a adoptat un ton combativ după rezultatele slabe ale CDU în cele două scrutine și a calificat rezultatul din Mecklenburg-Pomerania Occidentală drept „un dezastru”.

„Rezultatul din Mecklenburg-Pomerania Occidentală nu poate fi minimalizat, este un dezastru”, a declarat Merz într-un comunicat.

Cancelarul a făcut referire la problemele economice ale Germaniei și la diviziunile tot mai profunde din societate, respingând revenirea la ceea ce a descris drept „vremurile bune de odinioară”.

„Răspunsul trebuie să fie să ne facem țara aptă pentru viitor”, le-a spus Merz jurnaliștilor. „Reformele trebuie să aibă loc.”

Merz a insistat că Germania are capacitatea de a se reforma și a legat aceste reforme de combaterea ascensiunii forțelor autoritare. „Aceste reforme sunt un antidot împotriva otrăvii autoritare”, a spus cancelarul, într-o referire aparentă la partidul de extremă dreapta AfD. „Ne asumăm această responsabilitate. Eu îmi asum această responsabilitate pentru că vreau să duc țara noastră înainte”, a adăugat Merz.

Scrutinul din cele două landuri este urmărit cu atenție la nivel federal, într-un moment în care guvernul de la Berlin se confruntă cu probleme economice, iar AfD și-a consolidat poziția electorală în estul Germaniei.

Rezultatele finale urmează să fie stabilite după numărarea tuturor voturilor, iar procentele din primele estimări se pot modifica pe parcursul numărării.

***