Alegeri cruciale în estul Germaniei: AfD, partid populist de dreapta radicală, este considerat favorit clar, putând câștiga în premieră majoritatea absolută în landul Saxonia-Anhalt

Alegătorii germani din landul Saxonia-Anhalt din estul post-comunist participă duminică la alegeri regionale cruciale, unde se așteaptă ca Alternativa pentru Germania (AfD), dreapta radicală, anti-imigrație și prietenoasă cu Moscova, să câștige detașat și chiar să obțină o majoritate absolută.

Partidul Alternativa pentru Germania a fost cotat la peste 40% în ultimele sondaje în landul Saxonia-Anhalt și își propune să formeze primul său guvern de land, deși acest lucru este departe de a fi sigur, relatează Euractiv.

Scrutinul s-a deschis la ora 8:00, ora locală, iar aproximativ 1,7 milioane de alegători sunt așteptați până la ora 18:00 pentru a-și exprima votul. Primele exit-poll-uri sunt așteptate la scurt timp după aceea.

Uniunea Creștin-Democrată (CDU), de centru-dreapta, a cancelarului Friedrich Merz, guvernează în prezent Saxonia-Anhalt în coaliție cu social-democrații și liberalii democrați, ambele cotate însă sub 10% în ultimele sondaje.

Premierul landului, Sven Schulze, speră să reconstruiască o coaliție multicoloră de la centru-dreapta până la extrema stângă, pentru a se agăța de putere, dar cu un prag de 5%, nu există nicio garanție că unele dintre partidele mai puțin populare se vor întoarce în parlamentul regional.

Toate celelalte partide main-stream au menținut până acum o „centură de siguranță” de necooperare cu AfD, a cărui filială din Saxonia-Anhalt este clasificată drept o organizație „extremistă de dreapta” de către agenția de informații internă a Germaniei.

Principalul candidat al grupării, Ulrich Siegmund (Foto – un tip carismatic în vârstă de 35 de ani, care este salutat ca un star rock la evenimentele de campanie și are o mulțime de urmăritori pe rețelele sociale – a prezis cu încredere că va câștiga alegerile cu majoritate absolută.

„Ceilalți sunt cei care au ridicat zidurile”, a declarat el pentru tabloidul Bild. „Dacă nimeni nu vrea să colaboreze cu noi, atunci va trebui să o facem singuri.”

Un astfel de scenariu ar zgudui Germania, o țară care s-a străduit mult timp să treacă pentru istoria sa întunecată din cel de-al Doilea Război Mondial și Holocaust și care până acum a ținut sub control partidele extremiste.

O victorie categorică a AfD ar pune presiune și asupra lui Friedrich Merz, al cărui partid, CDU, a fost detronat de AfD în sondajele naționale, în ciuda promisiunii de a restricționa imigrația ilegală și de a relansa economia stagnantă.

„Dacă AfD câștigă în Saxonia-Anhalt, criticii lui Merz vor deveni și mai vocali, iar apelurile la o conducere mai bună vor deveni imposibil de ignorat”, a declarat politologul Wolfgang Schroeder de la Universitatea din Kassel.

Cu toate acestea, Schroeder a mai spus că nu se așteaptă ca Merz să fie înlăturat de la conducerea guvernului, având în vedere absența actuală a unui contracandidat puternic: „Din câte văd, nu există un candidat alternativ la funcția de cancelar.”

Siegmund, membru al AfD, a promis duminică să răstoarne prima piesă de domino, conducând la o revoluție politică pornită din micul stat cu 2,1 milioane de locuitori, și care ar duce partidul său anti-sistem în guvernul federal după alegerile din 2029.

Printre principalele promisiuni de campanie ale AfD se numără o „ofensivă de antimigrare și deportare”, interzicerea steagurilor curcubeu în școlile publice și încetarea construcției de parcuri eoliene și solare.

Partidul a valorificat, de asemenea, un sentiment de nostalgie pentru Germania de Est comunistă și un resentiment persistent față de decalajul privind veniturile față de fostul Occident, care se resimte la mai mult de o generație după căderea Zidului Berlinului în 1989.

Perspectiva unui guvern de land AfD a dat alarma în rândul partidelor mainstream și al grupurilor minoritare. Mii de oameni au participat la un „festival al democrației”, anti-AfD, la Magdeburg în ajunul votului.

Institutul Economic German a avertizat că politica de imigrație a AfD ar fi „devastatoare” pentru stat, a cărui populație deja îmbătrânește, se micșorează și depinde în mare măsură de muncitorii din străinătate.

Alții și-au exprimat temerile că un aparat de securitate de stat condus de AfD ar putea divulga informații sensibile Rusiei.

Kremlinul „nu face niciun secret din faptul că AfD este cel mai important instrument pentru destabilizarea Germaniei pentru (președintele rus Vladimir) Putin”, a declarat ministrul de interne al statului Turingia, Georg Maier, pentru ziarul Handelsblatt.

Ultimul sondaj dinaintea alegerilor, publicat joi de postul public de televiziune ZDF, a acordat AfD un avans important de 41%.

CDU a obținut 23%, social-democratii SPD 8,5%, iar Verzii 6%, în timp ce două partide mai mici nu au reușit să obțină cinci procente.

Acest lucru permite ca extremei stângi, Die Linke, urmașul fostului partid comunist, creditat cu 11,5% din voturi, să formeze o alianță contra naturii cu conservatorii. Mult va depinde de defalcarea precisă a voturilor pentru partidele de stânga clasate pe locurile următoare.

***