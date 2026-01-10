Franța se pregătește de alegeri anticipate. Acordul UE-Mercosur ar putea doborî guvernul Lecornu

Premierul Franței Sébastien Lecornu a dispus pregătirea unor eventuale alegeri legislative anticipate în luna martie, la date prevăzute pentru alegerile municipale, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Lecornu i-a cerut ministrului de interne Laurent Nuñez să pregătească anticipatele în cazul în care una din cele două moțiuni de cenzură depuse săptămâna aceasta de partidele Reunirea Națională (RN, dreapta populistă/extremă) și Franța Nesupusă (LFI, stânga radicală/extremă) va trece la vot, potrivit conform AFP și Le Monde.

Adunarea națională urmează să dezbată cele două moțiuni de cenzură săptămâna viitoare

Trecerea uneia din cele două moțiuni de cenzură ar fi urmată de o dizolvare a Adunării naționale, potrivit surselor AFP, care au precizat că președintele Emmanuel Macron și prim-ministrul sunt de acord în această privință.

Alegerile legislative, care se desfășură potrivit sistemului majoritar uninominal cu două tururi, ar putea avea loc pe 15 și 22 martie 2026, concomitent cu alegerile municipale.

Moțiunile de cenzură depuse de RN și LFI urmează adoptării de către UE a tratatului de liber schimb cu statele Mercosur (Brazilia, Argentina, Paraguay și Uruguay), în pofida votului împotrivă al Franței. Cele două moțiuni vor fi dezbătute în zilele de 13 și 14 ianuarie în Adunarea Națională.

Vineri dimineață, premierul Lecornu a criticat pe rețeaua socială X „pozițiile cinice și partizane” care „întârzie discuțiile bugetare”, comentând moțiunile de cenzură depuse de RN și LFI, potrivit Le Monde. Parlamentul nu a reușit să adopte proiectul de buget pe 2026, iar Franța funcționează la ora actuală pe baza unei legi speciale provizorii.

La ora actuală guvernul Lecornu nu dispune de o majoritate absolută în Adunarea Națională, iar în cazul în care RN, LFI, Partidul Socialist, Verzii, Uniunea Dreptelor pentru Republică și Partidul Comunist votează împreună, atunci cu 333 de voturi din totalul de 575 ar doborî guvernul.

Cabinetul condus de premierul Lecornu este al patrulea de la alegerile legislative din vara lui 2024, după cele căzute prin moțiune de cenzură (Michel Barnier), angajarea responsabilității cenzurată (Francois Bayrou) și demisie (Lecornu).

În caz de nouă cădere a guvernului, președintelui Macron (căruia RN și LFI i-au cerut demisia și al cărui mandat expiră în aprilie 2027) nu i-ar mai rămâne practic decât varianta unui nou scrutin parlamentar anticipat, al treilea în mai puțin de trei ani, fără garanția, potrivit sondajelor de opinie, a degajării unei majorități clare în Adunarea Națională.

***