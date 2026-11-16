Alegerea secretarului general al Francofoniei, poziție pentru care candidează și Dacian Cioloș, amânată un an. Președintele Dan: „Amânarea, necesară pentru a proteja unitatea organizației”

Alegerea secretarului general al Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF), poziție pentru care candidează și fostul premier român Dacian Cioloș, a fost amânată cu un an, pe fondul tensiunilor dintre Republica Democratică Congo și Rwanda.

Președinta în exercițiu a organizației, rwandeza Louise Mushikiwabo și care candida pentru un al treilea mandat, va rămâne la conducerea organizației pentru încă un an.

”Este o zi foarte tristă pentru organizația noastră, care riscă să lase urme adânci pe care încă nu le putem anticipa. Sommetul a evidențiat neputința de a lua o decizie atunci când interesul general al organizației cerea statelor membre să lase deoparte lucrurile care le separă și să găsească punctele de convergență. Aici nu e vorba de țări, regiuni sau persoane, ci de un efort comun pentru menținerea spiritului de colaborare și a viziunii pentru relansarea încrederii că Francofonia poate face față provocărilor viitorului. Dacă vrem ca Francofonia să fie relevantă, prioritatea absolută a Francofoniei este să reconstruim încrederea între noi. Nu putem lucra împreună pentru proiectele noastre, dacă nu avem încredere între noi sau respingem un candidat pentru că e dintr-o anumită regiune”, a precizat Dacian Cioloș, într-o declarație transmisă presei.

„Din păcate, nu am discutat în aceste zile despre viziunea pentru viitorul Francofoniei, ci despre modul în care o țară sau alta judecă profilul geografic al unui candidat și, mai ales, despre cum procedăm în condițiile în care un stat nu acceptă să piardă competiția”, a mai spus Dacian Cioloș.

Reamintim că liderii celor 90 de membre ale organizației, printre care 53 cu drepturi depline, s-au reunit în capitala Cambodgiei, Phnom Penh, pentru o reuniune de două zile, principalul punct de pe agendă fiind alegerea viitorului secretar general al OIF pentru perioada 2027-2030. În cursă erau înscriși patru candidați: rwandeza Louise Mushikiwabo, în funcție din 2018, congoleza Juliana Lumumba, mauritana Coumba Ba și românul Dacian Cioloș. AGERPRES/(AS – redactor: Andreea Rotaru, editor: Gabriela Ionescu, editor online: Gabriela Badea)

Președintele Dan, care a condus delegația României: „Alegerea conducerii Francofoniei a fost amânată pentru a proteja unitatea organizației”

Delegația României la summitul din Cambodgia a fost condusă de președintele Nicușor Dan, care a declarat că susținerea lui Dacian Cioloș că această candidatură exprimă disponibilitatea țării de a-și asuma contribuții mai consistente la proiectele internaționale.

Președintele Nicușor Dan a anunțat că statele membre ale Organizației Internaționale a Francofoniei nu au ajuns la un consens privind alegerea noului secretar general, în pofida mai multor runde intense de negocieri.

„Tocmai pentru a nu afecta unitatea Francofoniei, s-a luat decizia de a amâna cu un an desemnarea noului secretar general al OIF”, a scris șeful statului pe platforma X.

Miza României în obținerea șefiei Francofoniei este aceea de a obține mai multă vizibilitate în special în Africa, Organizația oferind un avantaj în relațiile cu statele din regiune, deținătoare a unor importante resurse naturale, inclusiv materii prime critice, și crescând accesul la relații comerciale și parteneriate economice.

În acest context, fostul premier propune schimbarea unor proceduri și reguli, precum limitarea mandatelor secretarului general la maximum două și introducerea principiului rotației geografice.

„Oricine preia funcția de secretar general trebuie să servească comunitatea francofonă în ansamblul ei, nu să o ia ostatică”, a declarat Cioloș.

El avertizează că valorile invocate de organizație riscă să rămână simple declarații în absența încrederii și a respectului reciproc. „De ani de zile, în Francofonie se vorbește despre colaborare, solidaritate, valori comune, democrație. Aceste cuvinte devin doar sloganuri dacă între noi nu există încredere și respect reciproc, precum și dacă nu ne tratăm pe picior de egalitate. Iar cu sloganuri, Francofonia nu-și va împlini niciodată uriașul potențial pe care îl are”, a afirmat acesta.

La finalul declarației, Cioloș le-a mulțumit partenerilor care i-au susținut viziunea și candidatura, menționând explicit Republica Democratică Congo.

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