Alegătorii elvețieni resping plafonarea populației la 10 milioane de locuitori, arată primele rezultate ale referendumului

Alegătorii din Elveția au respins o propunere de limitare a populației țării la 10 milioane de locuitori, potrivit primelor estimări, alegătorii prioritizând stabilitatea economică și legăturile țării cu Uniunea Europeană în detrimentul preocupărilor legate de imigrație, transmite BBC și AlJazeera.

Nu toate voturile au fost numărate, însă tendința actuală indică faptul că 55% dintre participanți au votat împotrivă, iar 45% în favoarea propunerii.

Inițiativa a fost lansată de Partidul Popular Elvețian, formațiune de dreapta care promovează de mult timp o platformă antiimigrație. Acest vot controversat risca să pună în pericol acordul privind libera circulație a persoanelor dintre Elveția și Uniunea Europeană.

27% din locuitori nu sunt cetățeni elvețieni

Populația Elveției a crescut rapid din 2002, când număra 7,3 milioane de locuitori. În prezent, țara are 9,1 milioane de locuitori, dintre care 27% nu sunt cetățeni elvețieni.

Partidului Popular susține că plafonarea populației ar reduce presiunea asupra transportului, locuințelor și mediului.

Unii alegători s-au declarat îngrijorați de perspectiva pierderii forței de muncă atât de necesare în turism, spitale și centre de îngrijire. Alții, în special liderii mediului de afaceri elvețian, s-au temut că țara și-ar putea pierde accesul esențial la piața unică europeană.

Peste jumătate din produsele elvețiene sunt exportate în Uniunea Europeană, însă accesul lor pe piața europeană depinde de angajamentul Elveției față de principiul liberei circulații a persoanelor. Dacă plafonarea populației ar fi fost aprobată, Elveția ar fi fost obligată să denunțe acest acord.

Sistemul de democrație directă din Elveția presupune că toate deciziile majore sunt luate prin referendum. Organizatorii unei inițiative trebuie doar să strângă 100.000 de semnături pentru ca aceasta să fie supusă unui vot național.

Partidul Popular Elvețian a susținut că imigrația generează o cerere tot mai mare pentru paturi de spital și locuri în școli și că limitarea imigrației ar reduce această presiune.

Oponenții au calificat această viziune drept nerealistă, subliniind că aproximativ 20% din populația Elveției are acum peste 65 de ani.

Ei au avertizat că economia și sistemele sociale au nevoie de lucrători tineri și contribuabili tineri pentru a susține o populație în curs de îmbătrânire, iar Elveția nu produce suficienți tineri pentru a acoperi această nevoie.

În același timp, Elveția, asemenea vecinilor săi europeni, își majorează cheltuielile pentru apărare și, în pofida statutului său de neutralitate, intenționează să își consolideze cooperarea în domeniul apărării cu statele vecine.

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