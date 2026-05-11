Al treilea trimestru consecutiv de contracție a consumului – România, alături de Germania în clasamentul scăderii

În luna martie, comerțul cu amănuntul a scăzut cu 3,2% față de aceeași lună din 2025, deși a crescut ușor cu +2,6% față de luna precedentă. În februarie, contracția vânzărilor cu amănuntul fusese de -5,9% în termeni anuali. Este a opta luna de contracție a consumului privat și al treilea trimestru consecutiv de scădere.

În primul trimestru din 2026, vânzările cu amănuntul au scăzut în medie cu -5%, față de perioada similară din 2025. Aceasta a fost cea mai abruptă scădere după pandemia de Covid. Contracția a fost determinată în principal de scăderea vânzărilor de produse nealimentare.

În martie, vânzările de combustibil auto au fost principalul factor care a determinat creșterea lunară a cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul. Scumpirile zilnice la pompă ale combustibililor din cauza restrângerii livrărilor provocate de războiul din Iran au condus la achiziții pentru crearea unor rezerve și economii în bugetele personale. Analiștii de la Erste Bank se așteaptă o creștere minimă a consumului în 2026, dacă aceasta va exista, după micul avans de +0,2% de anul trecut. Consumul privat va fi redus, deoarece creșterea reală a salariilor va rămâne negativă pe tot parcursul anului.

Vânzările de produse alimentare au scăzut în martie cu -1,6% (lună/lună) și -3% (an/an), în timp ce cifra de afaceri pentru vânzările de bunuri nealimentare au crescut cu 2,7% față de februarie, dar au înregistrat o contracție accentuată de -7,4% an/an.

Creștere semnificativă s-a consemnat pentru combustibilii auto de +6,1% (lună/lună) și de +4,1% (an/an).

Primele date pentru aprilie indică o continuare a tendinței de scădere a vânzărilor cu amănuntul în perioada următoare. Încrederea consumatorilor a scăzut brusc în aprilie la -35,1% față de -32,2 în martie, consemnând a cincea lună consecutivă aflată sub valorile minime din timpul pandemiei din 2020 și cel mai scăzut nivel din 2011. Așteptările privind situația financiară și economică viitoare și evaluarea situației financiare anterioare au scăzut în aprilie față de martie. Intențiile majore de cumpărare viitoare au fost singura componentă care s-a îmbunătățit în această lună.

Sentimentul economic în comerțul cu amănuntul s-a îmbunătățit în aprilie la -3,3, față de -4,3 în martie. Managerii au raportat o creștere a activității comerciale trecute mai mare și niveluri mai scăzute ale stocurile, ceea ce a compensat cu așteptările mai pesimiste ale activității viitoare.

România și Germania – singurele scăderi ale consumului din UE

Volumul comerțului cu amănuntul a crescut cu 1,9% în Uniunea Europeană și cu 1,2% în zona euro, în martie, comparativ cu perioada similară din 2025, iar România și Germania sunt singurele state membre UE unde a scăzut acest indicator, arată datele publicate joi de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).



În UE, vânzările de alimente, băuturi și tutun au crescut cu 1%, cele de produse non-alimentare cu 3,1%, în timp ce vânzările de combustibili auto au scăzut cu 0,1%.





În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, cea mai mare creștere a volumului comerțului cu amănuntul în martie, comparativ cu perioada similară din 2025, s-a înregistrat în Bulgaria (12,4%), Ungaria (8,2%) și Malta (7,5%).

Singurele scăderi au fost în România (- 2,3%) și Germania (- 2%).



În martie, comparativ cu luna precedentă, volumul comerțului cu amănuntul a crescut cu 0,3% în Uniunea Europeană și a scăzut cu 0,1% în zona euro, după ce în februarie s-a înregistrat un declin de 0,5% în UE și și d 0,3% în zona euro.



În UE, vânzările de alimente, băuturi și tutun au scăzut cu 0,1%, cele de combustibili auto cu 0,8%, iar cele de produse non-alimentare au crescut cu 1%.



În martie, comparativ cu luna precedentă, cea mai mare creștere a volumului comerțului cu amănuntul în rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele s-a înregistrat în Slovenia (4,%), Luxemburg (4%) și Belgia (3,6%). Singurele scăderi au fost în Germania (-2,1%), Italia și Letonia (ambele cu – 0,1%). România a înregistrat un avans de 2,6% în martie, după o creștere de 0,5% în februarie.

