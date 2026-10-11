Al treilea atac Houthi asupra aeroportului din Riad într-o săptămână: 12 morți, peste 300 răniți, daune majore – Arabia Saudită anunță ripostă – Donald Trump anunță ”o decizie rapidă”

Un al treilea atac din această săptămână al rebelilor Houthi asupra aeroportului internațional din Riad, capitala Arabiei Saudite, s-a soldat sâmbătă cu cel puțin 12 morți și peste 300 de răniți, au anunțat autoritățile saudite, citate de Reuters. Gruparea Houthi, susținută de Iran, a intensificat în ultimele săptămâni campania de atacuri lansată în această vară împotriva infrastructurilor civile și energetice ale regatului saudit.

Printre cei uciși se numără patru cetățeni sauditi, doi din Bangladesh și câte o persoană din SUA, Iordania, Palestina, Siria, Sudan și Egipt, a precizat autoritatea saudită pentru aviație civilă. Conform ultimelor date, au declarat oficialii, 309 persoane au fost rănite.

Site-ul de urmărire a zborurilor Flightradar24.com a arătat că toate zborurile către Riad au fost fie redirecționate, fie anulate, la un moment dat doar un elicopter survolând aeroportul. Imagini de la fața locului arată daune majore în interiorul aeroportului, în urma atacului cu o rachetă balistică:

Apocalyptic scenes from Terminal 3 at King Khalid International Airport in Riyadh, Saudi Arabia, following a Houthi ballistic missile attack. Dramatic footage reportedly shows destruction and chaos inside the terminal after the strike, as the escalating conflict reaches the heart… https://t.co/xeGvJ6n1rL pic.twitter.com/DnOFGpXEBj — DDF NEWS (@ddfmarketing1) October 10, 2026

Notă: Atacul de sâmbătă a avut loc fără ca sistemul de alertă al Arabiei Saudite să fi emis vreo alarmă. Cele două atacuri anterioare din această săptămână asupra Aeroportului Internațional Regele Khalid s-au soldat la rândul lor cu patru morți și au provocat pagube importante unui avion comercial saudit parcat pe pistă.

Arabia Saudită spune că va riposta – Trump: Vom lua rapid o decizie

Coaliția militară condusă de Arabia Saudită a transmis că va riposta la atac. Arabia Saudită și guvernul yemenit au afirmat că au efectuat sute de lovituri asupra unor ținte din teritoriile controlate de Houthi, în Yemen.

Șeful biroului de presă al grupării Houthi a declarat într-o postare pe X, după atac, că gruparea „a închis aeroportul internațional din Riad”. Totodată, rebelii din Yemen au afirmat că avioanele de linie ar trebui să evite spațiul aerian saudit, declarându-l zonă de operațiuni militare după ce guvernul yemenit, susținut de Arabia Saudită, a lansat luni o ofensivă împotriva grupării.

Președintele SUA, Donald Trump, vorbind cu reporterii în fața Casei Albe, a fost întrebat dacă Washingtonul intenționează să se alăture atacurilor saudite împotriva grupării Houthi.

„Este posibil. Vom analiza situația. Tocmai am aflat despre atacul recent, așa că vom lua o decizie. Acționăm foarte rapid”, a spus el.

La rândul său, secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a condamnat atacurile, afirmând că acestea „demonstrează o indiferență flagrantă față de viața civililor nevinovați”.

Conflictul din Yemen s-a reaprins vara aceasta – Rebelii Houthi sunt finanțați de Iran

Arabia Saudită a intrat în războiul din Yemen în 2015, în fruntea unei coaliții arabe, pentru a încerca să-i alunge pe Houthi din capitala yemenită, Sanaa.

Forțele Houthi cuceriseră Sanaa cu un an înainte, alungând forțele guvernamentale.

Războiul s-a transformat într-un impas sângeros, sute de mii de yemeniți pierzându-și viața în urma luptelor și a foametei. Arabia Saudită a încheiat un acord cu Houthi în 2022, înghețând conflictul, dar acest armistițiu s-a destrămat în cursul verii, culminând cu o ofensivă fulger a forțelor Houthi, care au preluat controlul asupra strâmtorii Bab el-Mandeb de la Marea Roșie de la forțele guvernamentale susținute de Arabia Saudită.

Guvernul yemenit susținut de Arabia Saudită a lansat o ofensivă în această săptămână care a dus la recucerirea rapidă a strâmtorii Bab el-Mandeb, dar de atunci forțele guvernamentale au înregistrat progrese lente.

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