Al treilea an de contracție a industriei românești – Zona euro dă semne de redresare peste așteptări

Activitatea în industrie s-a contractat în noiembrie cu -0,7% (față de octombrie) și -0,5% (față de nov. 2024). Datele sunt sub așteptările economiștilor din sondajul realizat de Bloomberg care anticipau o creștere anuală de +0,5% în noiembrie.

Media mobilă pe 12 luni arată o scădere a producției industriale din România de -0,9% față de media anului precedent din noiembrie.

Producţia industrială în primele 11 luni ale anului a fost mai mică cu 0,5%, din cauza scăderilor înregistrate de industria extractivă (-1,1%) și industria prelucrătoare (-0,7%). Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat a crescut cu 1,5%.

Economiștii BCR Bank estimează o contracție pentru tot anul 2025 a activității industriale la -0,4%, cu un risc de scădere și mai mare după datele dezamăgitoare comunicate pentru noiembrie. 2025 va fi al treilea an consecutiv de contracție a industriei. Industria românească, dependentă de exporturi, va putea beneficia de investițiile pentru securitatea europeană împreună cu stimulentele financiare aprobate de Germania pentru infrastructură și înarmare, ceea ce va stimula producția europeană. De acest trend va beneficia și industria românească în 2026, urmând să reintre pe o pantă ascendentă.

Ceea mai mare scădere în noiembrie s-a înregistrat pentru ramurile industriei prelucrătoare de -0,4% față de luna precedentă și cu -1,0% față de nov. 2024. Activitatea în industria extractivă a încetinit cu 0,6% față de octombrie și cu 0,4% față de aceeași lună din anul precedent. Producția de energie a scăzut cu -2,5% față de octombrie și a crescut cu 1,4% față de anul anterior.

Ultima lună a anului 2025 a adus o îmbunătățire relativă pentru indicele PMI BCR România pentru industria prelucrătoare, care s-a situat la 48,9 în decembrie, după ce a atins 47,2 în noiembrie. Cu toate acestea, acest lucru semnalează doar o încetinire a căderii, deoarece valoarea rămâne sub pragul neutru. Îmbunătățiri direcționale au fost înregistrate în patru din cele cinci componente ale indicelui PMI în decembrie, comenzile noi și producția fiind principalii factori, iar doar timpul de livrare al furnizorilor a înregistrat o influență negativă marginală. Cererea de pe piețele externă continuă să fie un factor cheie pentru creșterea producției industriei autohtone.

Încrederea în industria prelucrătoare a urcat puțin la -1,8 în decembrie, de la -2,0 în noiembrie, determinată în principal de așteptările privind creșterile de producție. Nivelurile mai scăzute ale portofoliului de comenzi au moderat însă optimismul managerilor.

Producția industrială din zona euro este în creștere

În zona euro s-a înregistrat în noiembrie un avans industrial robust de +0,7%, marcând a treia lună de creștere a producției industriale. Iar perspectivele se îmbunătățesc, investițiile anunțate urmând să stimuleze producția pe parcursul anului.

În noiembrie, producția din zona euro a atins cel mai înalt nivel din ultimii doi ani și jumătate, excluzând creșterea excepțională din martie 2025.

Activitatea fabricilor din zona euro a avut o evoluție în valuri în 2025. În primul rând, industria a început anul 2025 în forță după rezultatele slabe de la sfârșitul lui 2024, datorită grăbirii livrărilor de mărfuri pe piața americană înainte de majorarea tarifelor. Ulterior, producția a încetinit după livrările anticipate, dar în ultima perioadă industria din zona euro dă semne evidente de redresare.

Cu creșteri în septembrie, octombrie și noiembrie, nivelul producției se află acum la cel mai înalt nivel din ultimii doi ani și jumătate, fără a lua în considerare luna martie, când a fost vârful livrărilor de mărfuri în SUA.

Creșterea din noiembrie a fost determinată în principal de producția de bunuri de capital, care este acum cu 3,6% mai mare decât în ​​urmă cu un an. Majoritatea economiilor mari din zona euro au înregistrat o creștere în ultimele luni.

În același timp, indicele PMI pentru industrie arată o contracție, trecând de la 50,7 în august la 48,8 în decembrie, pe o tendință descendentă constantă. Acest lucru indică faptul că, deși optimismul cu privire la 2026 se păstrează în rândul industriașilor, nu este încă foarte clar dacă va avea loc o redresare a producției în lunile următoare.

