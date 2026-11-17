Producția industrială s-a contractat în luna septembrie cu 2,6% comparativ cu luna anterioară și cu 6,2% în termeni anuali, după ce mai scăzuse în august 4,6% față de aceeași lună din 2025.

Scăderea din august este mai amplă decât valoarea mediană din sondajul Bloomberg și prognoza BCR, remarcă analistul Ciprian Dascălu de la Erste Group.

Principalul factor de scădere a fost industria prelucrătoare (-5,1% în primele 9 luni), care pierde din competitivitate pe măsură costurile cu energia și salariile urcă.

Datele pe primele nouă luni indică o scădere de 3,9%, care nu mai poate fi recuperată în ultimul trimestru, deci 2026 va fi al patrulea an consecutiv de scădere a sectorului industrial.

Producția din industria prelucrătoare a scăzut cu 1,8% față de luna anterioară și cu 7,2% față de anul precedent în luna septembrie. Activitatea din sectorul extractiv a scăzut cu 4,2% față de luna anterioară, dar a înregistrat o creștere de 5,2% față de anul precedent, în timp ce producția de energie a scăzut cu 4,9% față de luna anterioară și cu 2,9% față de anul precedent.

Indicatorul PMI pentru industria prelucrătoare din România (BCR Manufacturing PMI) a coborât la 48,7 în octombrie, de la 50,9 în septembrie, întrerupând o perioadă de trei luni de expansiune. Această nouă scădere a fost cauzată, în principal, de reducerea volumului de comenzi noi și a producției. De asemenea, comenzile noi la export s-au contractat în octombrie, ceea ce sugerează o reducere atât a cererii interne, cât și a celei externe.

Încrederea în industria prelucrătoare s-a deteriorat, ajungând la -3,7 în octombrie, față de -3,1 în septembrie, pe fondul unor așteptări mai pesimiste privind producția, în timp ce nivelul portofoliului de comenzi și cel al stocurilor au rămas, în linii mari, neschimbate. Gradul de utilizare a capacității de producție în trimestrul al patrulea din 2026 a fost de 65,6%, în scădere față de 68,1% în trimestrul al treilea din 2026.

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