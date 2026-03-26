Al doilea petrolier, încărcat cu un milion de barili de petrol, a fost lovit în Marea Neagră în ultimele săptămâni

Un petrolier care transporta petrol încărcat în portul Novorosisk a fost lovit joi de o ambarcațiune fără pilot în Marea Neagră, în apropiere de Istanbul, au declarat autoritățile turce.

Petrolierul Altura, care este sancționat de UE și Marea Britanie, a fost lovit de ceea ce Turcia consideră a fi un vehicul fără pilot, a declarat ministrul turc al Transporturilor și Infrastructurii, Abdulkadir Uraloglu.

Petrolierul, care arbora pavilionul Sierra Leone și era operată de o firmă turcească, încărcase țiței din portul rusesc Novorosisk de la Marea Neagră, arată datele de urmărire a petrolierelor de pe MarineTraffic.

Nava Altura era încărcată cu aproximativ 1 milion de barili de petrol tip Ural, conform datelor de urmărire a petrolierelor.

„Credem că nu a fost un atac cu dronă, ci un vehicul subacvatic fără pilot”, a declarat joi Uraloglu pentru presa turcă.

„A fost o explozie cauzată de o sursă externă, un atac deliberat care viza în mod specific avarierea camerei motoarelor navei”, a spus ministrul turc, adăugând că toți cei 27 de membri ai echipajului aflați la bordul petrolierului nu au fost răniți. Postul privat de televiziune turc NTV a relatat joi că petrolierul a fost lovit de o dronă la aproximativ 15 mile marine îninate de ingtrarea în strâmtoarea Bosfor.

„Dacă a fost la nivelul apei sau sub el, va fi stabilit în următoarele ore”, a declarat Uraloglu.

Petrolierul a suferit avarii la motoare în urma unei explozii de joi dimineață, care a zguduit puternic puntea navei și a scos din funcțiune o parte a echipamentului, a declarat Direcția Generală pentru Afaceri Maritime a Turciei pentru Bloomberg.

Turcia a avertizat de mai multe ori în ultimele luni în legătură cu escaladarea atacurilor asupra petrolierelor care transportă petrol rusesc în apropierea sau în apele sale.

La începutul acestei luni, un petrolier operat de un armator grec a fost avariat de un atac cu o dronă sau un proiectil în Marea Neagră, în timp ce se îndrepta spre Rusia. În acest caz caz, nava a fost lovită la aproximativ 14 mile marine în largul portului Novorosisk, fără a se înregistra răniți sau scurgeri de petrol în urma impactului.

