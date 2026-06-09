Al 21-lea pachet de sancțiuni UE împotriva Rusiei – țintește bănci, nave fantomă și criptomonede

Cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni UE împotriva Rusiei, prezentat marți de președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, se concentrează pe sectoarele cu cel mai mare impact: energie, servicii financiare și criptomonede, comerț.

Pe listă au fost incluse încă 31 de bănci și 30 de nave din flota fantomă, și, pentru prima oară, este vizat și pescuitul.

Tot pentru prima dată, este introdusă posibilitatea unei interdicții totale în țările terțe pentru serviciile de criptoactive.

De asemenea, pachetul interzice în premieră intrarea în UE a tuturor soldaților ruși care au luptat/vor lupta în Ucraina. „Pentru prima dată, propunem interzicerea intrării în UE a oricărei persoane care a servit în forțele armate ruse de la începutul războiului. Astfel, Europa rămâne interzisă pentru oricine a participat la invazia Ucrainei”, a spus președinta executivului european.

Ursula von der Leyen a anunțat și avansarea negocierilor de aderare: „În mod clar, Ucraina și-a îndeplinit angajamentele. Așadar, a sosit momentul ca și noi să ne îndeplinim angajamentele. Și avem acum ocazia istorică de a face acest lucru. În zilele următoare, vom deschide primul grup cu Ucraina și Moldova. Acest lucru deschide practic ușa către următoarea fază a procesului de aderare: începerea oficială a negocierilor de aderare. Și nu este nevoie să vă spun că Comisia este pe deplin pregătită să sprijine Ucraina pe drumul său către Uniunea Europeană, acolo unde îi este locul”.

Domeniile vizate și măsurile, explicate de președinta CE

Energie – suspendarea, până în ianuarie 2027, a ajustării mecanismului pentru plafonul prețului petrolului. „Conflictul din Orientul Mijlociu și perturbările lanțurilor de aprovizionare energetice globale au atenuat o parte din presiunea asupra Rusiei. Prin urmare, obiectivul pachetului nostru nu putea fi mai clar. Dorim să menținem intensitatea maximă a sancțiunilor noastre. Iar modalitatea de a face acest lucru este de a ne asigura că profiturile Rusiei din vânzările de petrol rămân limitate. Plafonul nostru pentru prețul petrolului are un mecanism de ajustare încorporat pentru a urma evoluția pieței. Acesta nu a fost conceput pentru șocuri de piață precum cel provocat de închiderea Strâmtorii Hormuz. Prin urmare, propunem pur și simplu să suspendăm ajustarea până în ianuarie anul viitor. Acest lucru va oferi piețelor petrolului timp să se stabilizeze, menținând în același timp presiunea asupra veniturilor Rusiei”, a declarat marți Ursula von der Leyen.

Noi măsuri împotriva flotei fantomă. Pe listă sunt introduse încă 30 de nave, pe lângă cele 632 deja sancționate și sunt vizate și vasele care asistă flota fantomă. „Pentru prima dată, vizăm și navele care asistă flota fantom, furnizând, de exemplu, combustibil și alte servicii. De asemenea, propunem să vizăm infrastructura critică, precum porturile, aeroporturile și rafinăriile care comercializează sau prelucrează petrol rusesc. În fine, propunem restricționarea vânzării de nave cisterne pentru GNL către Rusia, așa cum am făcut deja în cazul navelor cisterne pentru petrol”.

Restricțiile financiare și privind criptomonedele. Extindem interdicțiile noastre privind tranzacțiile la încă 31 de bănci rusești. Și la 20 de bănci, firme sau platforme de criptomonede și comercianți de petrol din țări terțe, care au prestat servicii entităților și persoanelor fizice ruse sancționate sau au eludat măsurile noastre. Pentru prima dată, vom introduce posibilitatea unei interdicții totale în țările terțe pentru serviciile de criptoactive. Aceasta va acționa ca un puternic factor de descurajare pentru țările care găzduiesc platforme care ajută Rusia să eludeze sancțiunile noastre.

Comerțul. Propunem noi restricții la exportul de produse și tehnologii utilizate de industria militară rusă. De exemplu, vizăm mai multe metale și aliaje utilizate în sectoarele aerospațial și al apărării. În ceea ce privește dronele, propunem noi interdicții la export pentru echipamente de sprijin la sol, precum și pentru sisteme de bruiaj și de lansare, printre altele. Propunem, de asemenea, noi interdicții la import pentru o serie de bunuri în valoare de 60 de milioane de euro. De exemplu, acestea vizează anumite metale, minereuri metalice sau piese auto. Pentru că dorim să consolidăm diversificarea Europei față de importurile din Rusia. Și, în sfârșit, abordăm unul dintre ultimele sectoare majore care nu au fost încă sancționate: pescuitul. Propunem restricții substanțiale la importul anumitor produse din pește și o interdicție completă pentru altele, inclusiv codul. Și vom alinia restricțiile comerciale pentru Belarus. Astfel, aceasta nu va putea servi drept poartă de acces pentru comerțul rusesc.

Efectele sancțiunilor implementate până acum împotriva Rusiei

Scăderea nivelului de trai acasă. Inflația se apropie de 6 %. Ratele dobânzilor se situează la 14,5. Impozitele sunt în creștere.

Sancțiunile au izolat efectiv Rusia de piețele globale de capital. Economia Rusiei se încetinește brusc. Creșterea economică este, în cel mai bun caz, anemică. Bugetul se află sub o presiune tot mai mare. Peste două treimi din activele lichide ale fondului său suveran de investiții s-au evaporat.

Veniturile din sectorul energetic au scăzut cu aproximativ 40% la începutul anului 2026.

Sute de nave din flota fantomă a Rusiei au fost vizate de sancțiuni.





Luni, CE a acordat aproape 3 miliarde de euro din Facilitatea pentru Ucraina.

În această lună, va fi efectuată prima plată din cadrul împrumutului de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei.

Așadar, până la sfârșitul lunii, vom fi oferite 6 miliarde de euro pentru drone și asistență macrofinanciară în valoare de peste 3 miliarde de euro.

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