Ministerul Muncii propune în bugetul pe 2026 un ajutor financiar de tip one-off pentru pensionarii vulnerabili

Ministrul Muncii va propune Guvernului cuprinderea în bugetul de stat pentru 2026 a unui ajutor financiar de tip one-off acordat pensionarilor vulnerabili, eșalonat eventual, pentru a acoperi parte din pierderea reală suferită din cauza inflației și a înghețării acestor venituri.

Reamintim că pensiile și salariile bugetarilor au fost înghețate anul acesta, măsură de austeritate menită să ajute la diminuarea deficitului bugetar.

”Cred că, însă, la fel cum am făcut-o anul trecut, în 2026, am zis eu, ar trebui să avem un sprijin pentru pensionarii cei mai vulnerabili, pentru că inflaţia a afectat cel mai mult, evident, pe cei cu venituri mai mici, pe pensionarii cu venituri mai mici în această speţă. Genul acela de sprijin pe care l-am avut în 2025 şi care a ajuns la peste 2.460.000 de pensionari a costat aproximativ două miliarde de lei. Aceeaşi soluţie ar putea să fie aplicată şi în 2026”, a declarat ministrul Muncii, Florin Manole, citat de News.ro.

Anul trecut, ajutorul one-off a fost acordat pentru peste 2.460.000 de pensionari, deci nu pentru toţi pensionarii, ci pentru aceia care se aflau sub pragul de venit de 2.574 de lei.

”Voi propune coaliţiei să avem un mecanism similar. Nu m-am aventurat să spun cifre, praguri, care să fie pragul de acces, sau cuantumuri, pentru că am considerat că este corect să avem această discuţie colegială. Este nevoie să venim cu ceva pe partea de pensii, să sprijinim pe pensionarii cei mai vulnerabili. Aceasta poate fi o soluţie, one-off-ul care a fost aplicat şi anul trecut, într-o tranşă sau în două tranşe. Anul trecut a fost în două tranşe, aprilie şi decembrie. Anul acesta poate să fie într-o tranşe, poate să fie în două. Putem să avem un prag sau putem să avem două praguri de venit. În 2023, dacă nu mă înşel, au fost trei praguri de venit în funcţie de care se acorda un astfel de sprijin, într-o singură tranşă. Deci soluţii tehnice există. Trebuie să verificăm care este şi capacitatea bugetului, pentru că e un lucru normal”, a explicat ministrul Manole.

Ministrul a mai afirmat că termenul pentru a trimite propuneri la guvern este miercuri, la ora 13.00.

”În schiţa de buget pe care Ministerul Muncii o vede pentru anul 2026, se va regăsi şi o variantă în legătură cu sprijinirea pensionarilor. Voi propune două variante. O variantă similară cu cea de anul trecut. Anul trecut, varianta a fost două tranşe egale, de câte 400 de lei, deci 800 de lei în total, pentru pensionarii sub 2.574 de lei. Este o variantă. (..) A doua variantă pe care o să o propun este o variantă similară cu cea din 2023, în care au fost trei praguri de venit şi trei cuantumuri diferite ale acestui sprijin, astfel încât pensionarii cu venituri mai mici să aibă un sprijin mai mare decât 800 de lei, pensionarii cu venituri mai mari, totuşi sub un anumit prag, să aibă un sprijin mai mic”, a mai spus Manole.

Pragurile vor fi stabilite diferit față de cele din 2025 și vor fi mai multe, pentru a elimina frustrarea legitimă a pensionarului care s-a aflat cu 50 de lei peste pragul de 2.574 și a ratat astfel primirea a 800 de lei, a mai explicat ministrul Muncii.

