Ajutoarele de urgență pentru familiile afectate de drona căzută în Galați, aprobate de Guvern

Guvernul a aprobat miercuri, prin hotărâre, acordarea unor ajutoare de urgență pentru sprijinirea familiilor afectate de explodarea unei drone rusești pe acoperișul unui bloc din municipiul Galați.

Ajutoarele de urgență nominale se vor aproba, prin notă, de către ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale sau de persoana nominalizată în acest scop și vor fi plătite din bugetul acestei instituții, în limita sumei de un milion de lei, conform HG.

Cuantumurile ajutoarelor de urgență sunt în funcție de gradul de afectare a locuinței, respectiv:

câte 30.000 de lei pentru familiile și persoanele singure ale căror locuințe au fost afectate integral;

câte 25.000 de lei pentru familiile și persoanele singure ale căror locuințe au fost afectate în proporție mai mare de 75%, inclusiv, dar nu distrusă integral;

câte 15.000 de lei pentru familiile sau persoanele singure ale căror locuințe au fost afectate în proporție mai mică de 75%;

câte 1.000 de lei pentru fiecare persoană evacuată în vederea asigurării elementelor de strictă necesitate până la reîntoarcerea în locuință.

Alte prevederi ale HG

În situația în care locuințele persoanelor care au primit ajutorul de 25.000 de lei sau de 15.000 de lei, din cauza afectării structurii, se deteriorează în totalitate, vor primi ulterior diferența până la valoarea de 30.000 de lei.

„Sumele individuale se stabilesc pe baza borderourile întocmite de către Agenția pentru plăți și inspecție socială din județul Galați, cu sprijinul comitetelor județene/locale pentru situații de urgență”, se explică în comunicat.

Autoritățile locale au început evaluarea pagubelor în regim de urgență pentru a stabili pașii privind reconstrucția.

În urma prăbușirii dronei din noapte de 29 mai 2026, două persoane au fost rănite și peste 70 de locatari au fost evacuați de urgență și primesc sprijin din partea autorităților locale. Persoanele care nu au unde să locuiască sunt cazate temporar în spații asigurate de primărie.

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