Airbus negociază cu Saab, pentru a construi împreună un nou avion de luptă, după ce proiectul franco-german a picat după 9 ani de discuții

Airbus se orientează din ce în ce mai mult spre compania suedeză Saab pentru încheierea unui parteneriat pentru proiectarea și construcția unui nou avion de luptă. Discuțiile pentru un proiect comun au început după ce programul pentru un nou avion de luptă european franco-german a eșuat, ceea ce remodelează alianțele din domeniul apărării din UE, au declarat trei persoane familiarizate cu situație, citate de Reuters.

Colaborarea în domeniul militar cu producătorul avioanelor de luptă Gripen nu este singura opțiune pentru Airbus, care reprezintă Germania și Spania pe piața avioanelor militare. Sunt, de asemenea, contacte la nivel înalt pentru un proiect separat în colaborare cu Marea Britanie, Italia și Japonia.

Însă Airbus și Saab au purtat discuții exploratorii ample timp de cel puțin șase luni, impulsionate de îmbunătățirea relațiilor din domeniul militar dintre Germania și Suedia, au declarat persoanele respective.

Saab a spus că orice cooperare ar fi o decizie politică. „Acestea fiind spuse, avem o politică a ușilor deschise și suntem deschiși la colaborarea cu mulți actori din industria militară”, a declarat un purtător de cuvânt.

Divorțul anunțat la începutul acestei săptămânii dintre Airbus și Dassault Aviation – care va fi oficializată cu ocazia Salonului Aeronautic de la Berlin – va da libertate Airbus să caute un nou parteneriat. Într-o declarație acordată Reuters, directorul general al Airbus Defence & Space, Michael Schoellhorn, a confirmat că Saab se numără printre potențialii parteneri, dar a spus că este prea devreme pentru a exclude și alte opțiuni.

„Există potențiali parteneri, de exemplu Saab. De asemenea, va depinde de forțele aeriene (germane)… să confirme de ce au nevoie cu adevărat.”, a mai spus directorul Airbus.

Analiștii spun că anularea proiectului al noului avion FCAS franco-german după nouă ani de discuții reprezintă o lovitură pentru cooperarea europeană în domeniul apărării. Deciziile privind ce urmează vor modela puterea aeriană europeană timp de decenii.

„Demonstrează cât de dificil este să se alinieze prioritățile militare, politice și industriale”, a declarat Douglas Barrie, cercetător senior pentru domeniul aerospațial la IISS.

Suedia a rămas independentă în timpul ultimei etape de dezvoltare a avioanelor de luptă, construind Gripen, în timp ce Franța a produs Rafale, iar Marea Britanie, Germania, Spania și Italia au dezvoltat împreună Eurofighter.

Pentru următoarea generație de avioane multirol, încă nu și-a arătat capacitatea, având inițial un parteneriat cu Marea Britanie și acum efectuând cercetări asupra unui succesor al lui Gripen, deciziile politice fiind așteptate până în 2030.

Persoane familiarizate cu problema au declarat că Suedia are atât voința, cât și tehnologia necesare pentru a face echipă cu Airbus, dacă i se solicită.

Aflat în Germania în septembrie anul trecut, ministrul suedez al Apărării, Pal Jonson, a declarat că cooperarea industrială dintre cele două țări este „înfloritoare”.

În decembrie, Reuters a relatat că Saab și Airbus au început să discute despre cooperarea în domeniul tehnologiei avioanelor fără pilot.

Aceste discuții s-au concentrat pe drone de sprijin pentru avioanele de luptă cu echipaj existent, cum ar fi Eurofighter și Gripen E, dar surse au declarat că acestea ar putea deveni o rampă de lansare pentru o cooperare mai profundă.

Cu toate acestea, rămân obstacole, indiferent de calea pe care o va alege Berlinul.

Așa cum Franța și Germania au avut dintotdeauna opinii diferite cu privire la rolul avioanelor lor de luptă – o problemă care a determinat Franța să părăsească Eurofighter în anii 1980 pentru a construi Rafale – rămâne neclar în ce măsură se aliniază viziunile germane și suedeze.

Rămân, de asemenea, întrebări dacă vreo țară poate dezvolta de una singură un avion de luptă dintr-o nouă generație.

Dassault, singura firmă europeană care a dezvoltat un avion de luptă de la zero folosind motoare de producție franceză, spune că este gata să facă acest lucru din nou, deși finanțele publice franceze sunt secătuite.

Schoellhorn a minimalizat perspectiva de a merge de unul singur. „Germania a fost clară în numeroase ocazii, inclusiv pe partea politică, să continuăm să gândim european”, a spus el. Având în vedere cererea internă limitată pentru a menține costurile scăzute și presiunile fiscale pe întreg continentul, analiștii spun că națiunile europene producătoare de avioane de luptă, altele decât Franța, vor continua să caute parteneriate, extinzându-se eventual în Orientul Mijlociu.

„Acest lucru nu face produsul ieftin, dar îl face accesibil. Unele dintre aceste lucruri sunt foarte dificil de făcut pe cont propriu, cu excepția americanilor sau chinezilor”, a spus Barrie.

***