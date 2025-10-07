Premieră / Airbus A320 detronează Boeing 737 și devine cel mai vândut avion din istorie

Constructorul aeronautic european Airbus a depăşit marţi o importantă barieră comercială, în condiţiile în care familia sa de avioane A320 a devansat Boeing 737 din postura de cel mai vândut avion de linie din istorie, transmite Reuters.

Recordul vechi de decenii al grupului american Boeing a fost învins după ce un avion A320 a fost livrat, în noaptea de luni spre marţi, companiei saudite Flynas, astfel că livrările de aparate din familia A320 au ajuns la un total de 12.260 de exemplare, de la intrarea în serviciu a modelului A320 în 1988, conform datelor de referinţă ale firmei britanice de consultanţă Cirium, utilizate în întreaga industrie.

Airbus este deja cel mai mare producător de avioane din lume, după livrările anuale totale, dar noul record pe segmentul avioanelor cu fuselaj îngust pune capăt unei bătălii transatlantice de 40 de ani pentru cota de piaţă, după dezacordurile iniţiale privind strategia şi împărţirea locurilor de muncă între naţiunile partenere de la Airbus, Franţa, Germania, Spania şi Marea Britanie.

Airbus nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii cu privire la datele Cirium, urmărite de analistul în industria aeronautică Rob Morris.

Împreună, Boeing şi Airbus au livrat peste 25.000 de avioane de linie A320 şi 737, proiectate iniţial pentru a conecta hub-uri mari şi ulterior adoptate pe scară largă de transportatorii low-cost, pe care Airbus i-a curtat după ce Boeing a redus producţia în timpul unei scăderi a cererii după 11 septembrie.

Modelul de avion A320, lansat în 1984

Modelul de avion A320 a fost lansat în 1984, într-un moment în care mulţi se întrebau dacă Airbus va mai rezista încă un deceniu după lansarea dureroasă a două avioane cu fuselaj lat. A 320 a zburat pentru prima dată trei ani mai târziu. Inginerii Airbus din Toulouse, Franţa, au pariat pe introducerea comenzilor computerizate fly-by-wire pentru prima dată pe un avion de linie obişnuit, o tehnologie de pionierat care s-a confruntat cu rezistenţa sindicatelor şi a unor transportatori, dar care ulterior a devenit larg acceptată. Acum, Airbus îşi extinde acum producţia în SUA şi China.

La rândul său, Boeing a stabilit standardul pentru producţia de aeronave cu fuselaj îngust cu popularul său 737, introdus pentru prima dată în anii 1960, dar a intrat în criză în urma accidentelor mortale din 2018 şi 2019. Compania americană îşi restabileşte treptat producţia în limitele reglementate.

Cei doi giganţi ai aviaţiei sunt aşteptaţi să introducă noi modele cândva în următorul deceniu, dar ambii au declarat luni la conferinţa ISTAT de la Praga, că este puţin probabil să înceapă dezvoltarea prea curând, deoarece aşteaptă progrese în tehnologia motoarelor.

